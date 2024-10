Simon Johnson, Nobel de Economía 2024: “La IA en las manos equivocadas podría convertirse en una automatización excesiva, eliminando millones de puestos de trabajo”

De los tres ganadores con el Nobel de Economía 2024, Simon Johnson es quien menos contacto ha tenido con Chile, pese a lo cual, cuenta con elementos para destacar el progreso que ha experimentado el país en el contexto latinoamericano. Sin embargo, asegura que sus fortalezas no son garantía de que pueda manejar exitosamente el rápido avance de la inteligencia artificial.

- ¿Cómo ve usted a Chile en términos de sus instituciones?

- Chile, obviamente, ha trabajado mucho y arduamente para escapar de un legado colonial. Eso fue bastante difícil, como lo fue en muchas partes de América Latina, pero estoy impresionado por el progreso que han logrado en múltiples dimensiones.

Sin embargo, el mundo es un lugar difícil y hay muchas presiones que vienen de la tecnología, del comercio, de los flujos de capital. En ese marco, me parece que es muy útil, si es posible, fortalecer la democracia, ampliar la participación económica, expandir los derechos civiles de todos, expandir el acceso a la educación, permitir que las personas participen plenamente en las oportunidades económicas. Esa es la combinación que todos deben encontrar. Ya saben, no hay una solución única para todos, cada uno puede encontrar su propio camino. Pero ese es el camino que ustedes deben encontrar.

- ¿La fortaleza institucional de Chile le puede ayudar a confrontar el desafío de la IA?

- Las instituciones de Chile son obviamente mejores que las de muchos países, así que eso es bueno en un sentido comparativo. Pero saber si las instituciones de Chile son lo suficientemente fuertes frente al avance de la IA, honestamente, aún no lo sabemos. Si bien vemos que la tecnología se está desarrollando, a veces de manera espectacular en todo el mundo, aún no vemos el impacto total.

Por ejemplo, ¿cuántos empleos desaparecerán por los vehículos autónomos en los próximos 12 o 24 meses? No lo sabemos. Quiero decir, los empresarios como Elon Musk están haciendo grandes predicciones, se han equivocado antes en esto, pero podrían tener razón la próxima vez. Eso tendrá impacto en todas partes. Los efectos sobre los empleos en lugares como Chile podrían ser bastante malos, pero aún no lo sabemos. La evidencia aún no está con nosotros.