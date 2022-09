Sistema Universal de Salud: Oposición advierte rechazo y oficialismo se abre a modificar plazos y prioridades

Hasta antes de los resultados del plebiscito, la reforma a la salud tenía una hoja de ruta definida, al menos en lo que a plazos de refiere: su envío al Congreso hacia noviembre próximo con miras a concluir su tramitación durante 2024 y así cumplir con el objetivo del Gobierno de concretar uno de sus principales ejes programáticos en su mandato.

Pero la tarea en la que han estado empeñadas las autoridades sectoriales –con un rol central del director de Fonasa, Camilo Cid- recibió ayer los primeros embates tras el triunfo de la opción rechazo a la propuesta constitucional, cuyas normativas en pro de un sistema de salud único de carácter público coincidía plenamente con la reforma anunciada por el Ejecutivo. “La reforma a la Salud, tal como la tiene concebida el presidente Boric, no tiene los votos en el Congreso. Aquí el Gobierno, o toma sentido de realidad o va a terminar rebarajando su propio programa, porque con mayoría relativa no tiene cómo sacar los proyectos si no es con más diálogo y llegando a acuerdos”, dijo ayer el senador Francisco Chahuán, presidente de Renovación Nacional. En entrevista con T13 Radio, el también presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta indicó que el oficialismo “no tiene los votos” en esa instancia que tiene mayoría de Chile Vamos. “Estamos disponibles para llegar a acuerdos, pero eso significa conversar y ceder”, enfatizó.

Visión desde el oficialismo

Junto con considerar las declaraciones como “precipitadas en cuanto a clausurar esta propuesta sin siquiera conocerla”, el senador Juan Luis Castro (PS) –quien también integra esa instancia del Senado- señaló que es necesario que el Gobierno introduzca ajustes a aspectos del diseño de la hoja de ruta planteada para la reforma a la salud. Y si bien comparte la meta del Presidente Boric de concretarla dentro de su periodo, opina que el inicio del proceso en noviembre “quizás se puede reanalizar, y podría ser a principios del próximo año o dentro de 2022, ya que ese esencial que sea dentro de los primeros dos años de gobierno”.

Además de reconsiderar el cronograma, el senador indica que es necesario volver a analizar las prioridades de la estrategia de salud, enfocando los esfuerzos en dar soluciones con sentido de urgencia a temas claves para la gestión del Minsal, como disminuir las listas de espera en el sector público y la crisis que enfrentan las isapres.

“Las reformas estructurales son necesarias y hay que realizarlas, pero ir a lo grande debe hacerse partiendo de la base de dar señales ahora para el problema más apremiante como es la situación del sistema hospitalario”, dijo. Propuso que lo anterior se podría concretar “por la vía de una ley corta y que, de manera simultánea, ingrese una ley larga para la reforma estructural para el Fondo Universal de Salud, aunque demore un poco más”.