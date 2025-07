“Yo no quería irme”: Etcheberry entrega sus descargos y reconoce errores en caso contribuciones

Puntual, como buen ingeniero. Pasadas las 17 horas y tal como se había anunciado, el saliente director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, realizó una inédita conferencia de prensa en la que hizo un repaso a su segunda gestión, de cerca de un año, al mando de la entidad.

Esto, luego de que el viernes el Gobierno definiera pedirle la renuncia a la autoridad en medio del escándalo provocado por el no pago de contribuciones de una segunda propiedad del ingeniero en Laguna Aculeo, en la comuna de Paine.

El directivo entregó los antecedentes del proceso para regularizar el bien raíz al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para analizar los pasos a seguir. Pese a considerar “plausibles” las explicaciones del titular del SII, finalmente La Moneda definió la salida de Etcheberry el viernes cerca de las 10 de la noche.

Acompañado en el Salón de los Directores -donde cuelga su retrato junto al de los otros 23 directores que ha tenido el SII desde 1902- Etcheberry calificó como un “final abrupto” su salida del cargo, enumerando lo que considera son los logros de su segunda gestión a cargo de la entidad.

Primero, partió señalando que buscaba imprimirle un sello de combate a la evasión y la elusión a su segunda gestión en Impuestos Internos -ya lideró el organismo entre 1990 y 2002- a través del mayor control a la emisión de facturas y boletas de parte de contribuyentes cuyo único objetivo era evadir impuestos a través de redes del crimen organizado.

También, recordó la creación de la Oficina Contra el Crimen Organizado al interior de la entidad, con el foco de mejorar la coordinación con otras instituciones, como Aduanas, Carabineros, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, con el fin de desarmar redes de mafias en barrios como Meiggs, la Vega Central, Lo Valledor y el Terminal Pesquero Metropolitano.

También, destacó el mayor control a los malls chinos, los nuevos puntos de fiscalización carreteros en Angostura y las medidas para avanzar en transparentar el cálculo de los avalúos y las contribuciones de bienes raíces, así como haber eliminado el factor comercial en el cálculo de los valores fiscales para las propiedades de Santiago Centro.

Sus descargos

A la hora de las preguntas, el directivo fue enfático y confirmó que él no quería dejar el cargo.

“Yo no quería irme”, dijo la autoridad, reconociendo eso sí que no realizó con la rapidez necesaria las gestiones para regularizar el bien raíz en la comuna de Paine que terminó costándole el cargo.

Ahí, dijo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “tiene toda la razón” al plantear que el director del SII no habría realizado todas las gestiones necesarias para apurar la regularización de su segunda vivienda.

Estaba muy contento trabajando acá. Yo hice un expediente completo de la situación, lo hice público, le pasé, por petición del ministro, todos los papeles a la subsecretaria (Heidi Berner) que revisó con asesores y no hay nada irregular", sostuvo Etcheberry.

Así, sinceró que "me hubiera gustado no salir, pero yo soy respetuoso de las atribuciones del Gobierno y el Gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión. Por lo tanto, me pidieron el cargo".