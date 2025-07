Cadem: el republicano José Antonio Kast supera a Jeannette Jara y se ubica a la cabeza de la carrera presidencial

Un mes le duró a la candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara (PC) la supremacía en la carrera a La Moneda. Ya que, según la última encuesta Cadem, el aspirante del Partido Republicano José Antonio Kast ya se ubicó en la pole position, relegando a la representante del pacto Unidad por Chile a una segunda posición, ya que se mantiene en la misma cifra de la semana anterior.

Así, el estudio de Cadem muestra un ascenso de Kast de tres puntos, lo que ubica en un 30% y, más atrás, a Jara con 27%. Aunque la candidata comienza la semana sumando los apoyos de la Democracia Cristiana (DC) a su candidatura.

Más atrás Franco Parisi (PDG), la sigue en cuarto lugar (11%) con un ascenso de 2 puntos. Después, les siguen los otros aspirantes a La Moneda Johannes Kaiser con 5%, que bajó tres puntos; Harold Mayne-Nicholls con 2%, sin cambios en estas últimas tres semanas; Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%), ambos sin movimientos en las últimas dos semanas.

Mientras que el 9% no votaría, no sabe o no responde, cifra que bajó dos puntos, de lo que se puede inferir que el electorado ya está tomando posición de cara a la elección presidencial, a pesar de que aún faltan tres meses y medio para los comicios de primera vuelta.

Por otra parte,y la desaprobación en 57%, no aprueba ni desaprueba está en 5% y no sabe no responde también en 5%.