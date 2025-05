Candidatos a La Moneda coinciden en rechazar eventual fraude de licencias médicas y exigir medidas

En un verdadero escándalo se convirtió el informe de la Contraloría que detalla que entre los años 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero, mientras se les había ordenado reposo a través de una licencia médica. Candidatos presidenciales y parlamentarios de todos los sectores salieron a criticar estos hechos cuestionables y, desde el Congreso, a proponer medidas fiscalizadoras que inhiban a que estas situaciones se sigan produciendo.

La mayoría de los candidatos presidenciales se mostraron sumamente molestos al conocer estos hechos. Por lo pronto, la abanderada de Chile Vamos Evelyn Matthei calificó de “fraude” los hechos denunciados, que podrían ser rotulados como delito de “fraude al Fisco”, por lo que insta a investigar a quienes mal usaron la licencia médica, “pero también a los médicos que la emitieron”. Matthei añadió que la investigación “tiene que ser hasta el fondo” y adelantó que diputados de Chile Vamos presentarán una denuncia en tribunales.

“Esto hay que pararlo, porque mientras hay gente que se está muriendo de cáncer, porque no hay dinero para atenderla; mientras las mujeres están teniendo sus guaguas sin anestesia, porque no hay dinero para comprarla; mientras tanto, hay una tropa de frescos en el Estado, en el Gobierno, en el aparato público, que están cobrando licencias falsas”, argumentó Matthei.

Kast: “En el Estado casi nunca se recupera el dinero”

Para el candidato del Partido Republicano (PR) José Antonio Kast, las licencias médicas falsas y los abusos al sistema “se han convertido en una verdadera estafa al Estado”, ya que –según dice– funcionarios del Estado cobraban sueldo completo, mientras estaban de vacaciones. “Y lo peor, en el Estado casi nunca se recupera el dinero. Nadie responde. Nadie fiscaliza. Nadie se atreve. Ni en este gobierno, ni en los anteriores”, reflexionó.

Por lo que en su eventual gobierno, adelantó, “esos fraudes no van a quedar impunes, vamos a aplicar mano dura contra quienes abusan del sistema, a través de sanciones económicas, suspensión de licencias, devolución obligatoria del dinero y cesación en el cargo en caso de funcionarios públicos”.

Mientras que para el aspirante a La Moneda y presidente del Partido Nacional Libertario, diputado Johannes Kaiser, lo ocurrido constituye “una burla criminal al país”. Desde su punto de vista, los hechos denunciados no sólo son un “un fraude al Fisco, sino una afrenta directa contra el sistema de salud y todos los chilenos que dependen de él”.

Kaiser manifestó su esperanza de que esas 25 mil personas sean cesadas de sus cargos, despedidas, pues no bastaría con una sanción administrativa. “También esperamos que la Contraloría inicie acciones legales por eventuales fraude al Fisco cometidos por estos funcionarios” y emplazó a la Contraloría “a actuar con celeridad. Esperamos el despido inmediato de estas personas, la apertura de sumarios, y que se les persiga penalmente en los casos que corresponda”.

Desde el Partido de la Gente (PDG), su abanderado Franco Parisi, se sumó a sus predecesores, en cuanto a exigir que los funcionarios públicos involucrados sean sancionados, ya que “el fraude de las licencias médicas hace que a gente que está reclamando en el Compin no se la atienda, porque la plata se la están llevando unos corruptos”.

Tohá: “Cuando suceden en el Estado es aún más grave”

Por su parte, la candidata del Socialismo Democrático (SD) Carolina Tohá no fue menos drástica. Desde su punto de vista lo sucedido no sólo constituye un abuso, sino que “un verdadero fraude social, porque estamos hablando de servidores públicos, de personas que tienen la misión de atender a los ciudadanos en temas que son sensible e importantes para ejercer nuestros derechos”, esgrimió.

Tohá añadió que en su eventual Gobierno se combatirán con fuerza las licencias falsas, fiscalizando, sancionando, con mejores mecanismos de control; y “vamos a asumir en primera persona el hecho de que el ejemplo parte por casa, que las licencias médicas falsas son un problema en toda la sociedad, pero cuando suceden en el Estado (…) es aún más grave y, por lo tanto, debe ser combatido con aún más fuerza”.

En tanto, otro de los candidatos oficialistas, el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio), planteó que el sentido de las licencias médicas es justamente cuidar la vida y la salud de los trabajadores; de ahí que “defraudar al Fisco con licencias falsas es robarle a todos los chilenos, pero, además, es ensuciar a quienes realmente las necesitan”.

Por lo que advirtió que en su eventual administración, “le otorgaremos la mayor gravedad a este asunto, redoblaremos la fiscalización con las más duras sanciones y le pondremos finalmente el cascabel al gato”.

Una mirada tan negativa como la de sus predecesores respecto a la situación denunciada expresó el candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), diputado Jaime Mulet, calificando los antecedentes como de “extremadamente graves” y exigió que se inicien los sumarios, las investigaciones pertinentes y los descuentos a las personas involucradas.

“La Contraloría General de la República tiene que estar ojalá antes, por eso que hemos propuesto que en los gobiernos comunales y en los gobiernos regionales, las unidades de control sean control cruzado previo de la Contraloría General de la República”, explicó Mulet.