Exsenadora van Rysselberghe y vínculo de Andrés Chadwick en Caso Audios: "Presumo su inocencia"

A propósito del Caso Audios, la exsenadora Jacqueline van Rysselberghe se refirió este martes a la vinculación del ex ministro del interior Andrés Chadwick con el abogado imputado Luis Hermosilla y su efecto sobre el mundo político, el sistema judicial y el sistema legislativo.

“Hay que buscar la reformulación del sistema político para evitar que se fragmente”, dijo durante una entrevista en radio ADN.

Respecto al exministro Chadwick, van Rysselberghe afirmó que "conozco a Andrés Chadwick, tengo gran estima por él y creo que va a poder demostrar que no tiene nada que ver con todos los enredos”.

“Presumo su inocencia. No tengo por qué pensar una cosa distinta de acuerdo a lo que lo conozco", agregó.

Refiriéndose al efecto del Caso Audios sobre la UDI, afirmó que “estos escándalos no perjudican a un partido político en particular. La gente dice los políticos, no los políticos de un lado en particular; y yo creo que eso es muy malo. Los países se gobiernan a través de la democracia y la democracia se funda en los partidos políticos”.

Al ser consultada sobre los efectos de la contingencia nacional en las elecciones municipales y las candidaturas presidenciales de cara a 2025, van Rysselberghe apuntó que “en esto sale gravemente herido el sistema político. En la eleccion municipal no creo que haya tanto efecto porque son liderazgos locales”.

Respecto a la posible candidatura presidencial de Evelyn Matthei, aseguró que "sigue siendo un liderazgo mayor y Chile está tan mal que logra consolidarse como una opción real, a pesar de todas las cosas que están pasando a su alrededor".

Asimismo, la exsenadora hizo referencia al aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, asegurando que con los acuerdos con los dos procesos constituyentes que le precedieron "se perdió una oportunidad que creo que habría sido importante".

“El actual sistema político de Chile, que fragmenta a los partidos políticos, finalmente termina siendo una cosa que no ayuda a la gobernabilidad y eso creo que es muy malo", agregó.