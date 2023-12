La molesta inhabilidad que recae sobre los integrantes del proceso constitucional y que complica a la oposición

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Concluido el proceso constitucional con el plebiscito de salida, después de cuatro años de una intensa agenda enfocada en este tema, el país se prepara para el inicio de una etapa de dos años electorales, con primarías incluidas; por lo que los chilenos seguirán desfilando por las urnas un buen rato más. No obstante, si hubo gente que se entusiasmó con que vería a alguno de los consejeros, expertos o árbitros postulando a algún cargo de elección, se verán defraudados.

Ello, porque al trabajo de los integrantes de la Comisión Experta, el Consejo Constitucional y el Comité de Admisibilidad se le puso una restricción, justamente para que los partidos no usaran el proceso constituyente para dar a conocer figuras que luego levantarían candidaturas a diferentes cargos de elección popular a lo largo del país y ese interés perjudicara la labor para la que algunos fueron electos y otros nominados.

Un artículo de la actual Constitución, establece que quienes se hayan desempeñado como integrantes del Consejo Constitucional y de la Comisión Experta no podrán ser candidatos a las próximas elecciones.

Es por eso que el artículo 158, inciso tercero de la actual Constitución que habilitó el segundo proceso constitucional, establece que “las personas que se hayan desempeñado como integrantes del Consejo Constitucional, de la Comisión Experta o del Comité Técnico de Admisibilidad, no podrán ser candidatos a las próximas elecciones de Presidente de la República, diputado, senador, gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal. Asimismo, no podrán ser candidatos a ningún otro cargo de elección popular en la primera elección que corresponda a cada cargo que se cree en virtud de la nueva Constitución”.

No cabe duda que esta limitación restringe a los partidos que, en el proceso, tuvieron expertos y consejeros que se destacaron particularmente, gracias a las sesiones y debates televisados de la Comisión Experta y del Consejo Constitucional particularmente.

Silva y Cuevas

Algunos de ellos destacaron desde las filas del Partido Republicano. Pero en especial el profesor Luis Silva, quien llamó la atención por su holgado triunfo en la elección del Consejo Constitucional, en la que resultó el primer electo de la circunscripción 7, correspondiente a la Región Metropolitana, donde obtuvo 706.286 votos (17,96%).

Pero esta no era su primera incursión en la política, sino que con él se cumplió la máxima de que la tercera es la vencida. Antes, en mayo de 2021, Silva había postulado a la Convención Constitucional como independiente por el distrito 13 (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón), en la lista de Chile Vamos. No resultó electo y sólo obtuvo 4.947 votos (2,1%). No obstante, como hombre de fe que es, subió la apuesta: en noviembre de 2021 intentó llegar al Congreso. Y lo hizo como independiente en un cupo UDI, por el mismo distrito 13, donde ya tenía una pequeña base de votos. Pero también le fue mal, ya que apenas obtuvo 3,3% de los votos (8.121). Hasta que finalmente lo logró en el segundo proceso constitucional.

Pese a su profundo interés en la política, debido a la inhabilidad no podrá postular a ninguno de los cargos de elección popular que se eligen entre los años 2024 y 2025.

También destacaron varias mujeres consejeras y expertas que le hubieran hecho un buen servicio a sus respectivos partidos. Una de ellas es la exconsejera Pilar Cuevas (RN), quien tampoco era una novata en política, pues en 1986 fue secretaria regional ministerial de Gobierno en la Región de Aysén; en 2001 consejera regional en la misma región; en 2010 fue intendenta de la región; fue también jefa de campaña de Sebastián Piñera en la zona en 2017 y fue jefa de la División de Municipalidades de la Subdere. Pese a todos estos cargos, antes de ser consejera tenía poca o nada visibilidad pública. Lo que cambió bruscamente en este cargo y se convirtió en una buena carta para su partido. Pero por ahora también deberá esperar.