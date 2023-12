Nadie entiende nada… ¿Cómo interpretar el resultado del plebiscito?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

No deja de llamar la atención el comportamiento de los chilenos en torno al plebiscito constitucional, lo que da para diversas interpretaciones. Entre los expertos se habla de confusión, polarización y fatiga constitucional con el proceso; pero descartan que el centro político se haya tomado esta elección, más bien creen que el electorado se decantó entre la centroderecha y la centroizquierda y el “castigo a la clase política”, que se ha hecho tan común en las elecciones chilenas.

Para el cientista político Kenneth Bunker hay una larga lista de razones para el resultado electoral con el cual, tras dos procesos, Chile no logra tener una nueva Constitución. Una de las tantas razones de que esta segunda propuesta tampoco viera la luz es que “ideológicamente no gustó”, pero también porque hay una fatiga constitucional, que tiene que ver con que las personas llegaron a la convicción de que una nueva constitución no va a resolver sus problemas, explica el experto, puesto que con un debate constitucional de cuatro años habría desmejorado todas aquellas urgencias que al principio creyeron que una Carta Fundamental podría corregir.

Desde el punto de vista de Bunker, en general, los chilenos “son moderados” y prefieren los acuerdos y ahora, acuerdos en torno a las necesidades urgentes. Es decir, que “cualquier tipo de discurso visto ideológicamente va a tener menos peso que lo más pragmático; o sea, la lucha contra la delincuencia o la inflación es más importante que un debate sobre las AFP o las isapres, en este minuto”.

Por lo que añade que si el Gobierno dedica su gestión a aquellos temas más prácticos del día a día “le puede ir bastante bien, si es que insiste en esta idea de grandes reformas constitucionales, con el quórum de los 4/7, que para todo hay que cambiar el modelo; entonces, no le va a ir tan bien”, asegura Bunker.

Sistema político y los incumbentes

Mientras que para el analista Tomás Duval lo sucedido en ambos procesos constituye un castigo a toda la clase política, que “priorizó contenidos más bien ideológicos e identitarios”, pero también refleja –recalca– un cierto hastío y ambas cosas juntas son preocupantes, porque “estaríamos más expuestos como país a un posible populismo”.

Por otra parte, explica Duval, el voto obligatorio cambió no sólo el universo electoral, sino que también “permitió el ingreso a votar de un grupo de ciudadanos críticos de la política, que no adhieren a derechas ni izquierdas, sino que son más bien volatilidad”.

Y añade que con el triunfo de la opción “en contra”, “efectivamente, nos quedamos con el sistema político con sus virtudes y numerosos defectos; pero me parece que, a pesar de que existen ciertos consensos, es difícil que la política aborde tan necesarios cambios”, dijo en alusión al sistema político, que era casi el único aspecto de la propuesta que contaba con un respaldo más o menos transversal.

Para Patricio Gajardo, analista político, el resultado del plebiscito va a producir un “escenario político”, ya que el Gobierno resulta respaldado lo que le permite un aire en un momento muy complejo. Aunque cree que no va a poder disfrutar de este pequeño intermedio mucho tiempo, “le va a permitir, por lo menos, volver a apostar por el pacto fiscal, la reforma previsional y acentuar con la agenda, con resultados inciertos”.

Ello, porque cree que después de esto, “la oposición comprendió que debe endurecer su posición y generar una propuesta unitaria, porque si no, no tiene futuro ni destino”.

Además, el analista coincide con Duval, en que se debería avanzar en el Congreso en una reforma para modificar el sistema político por uno que permita mayor gobernabilidad, pero descarta que los incumbentes sean capaces de hacerla, pese a que en la actualidad existe en Chile un “parlamentarismo de facto”, señala.