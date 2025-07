Contribuciones: Parisi (PDG) entra al debate y propone que cada municipios decida qué hacer en esta materia

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, decidió no quedarse fuera del debate que ha generado el tema de las contribuciones y optó por entrar a la polémica, entregando una propuesta, partiendo de la base de que con este impuesto territorial “se recaudan US$ 2.500 millones al año”, recursos que no van a parar al gobierno central, subrayó.

Sin embargo, su planteamiento no se enfoca en la discusión sobre terminar o no con este tributo, sino que más bien apunta en quién toma la decisión de qué hacer respecto del tema.

Claro, porque el candidato manifestó este miércoles que si llega a La Moneda será cada Consejo Municipal el que deberá decidir el destino del 40% de los recursos percibidos por este impuesto territorial que quedan en la comuna y determinar el impuesto territorial.

“Más y mejor democracia”

“Queremos (…) que cada municipalidad con su alcalde o alcaldesa y su Consejo Municipal decidan qué hacer con ese 40%. No queremos que se engañe a la gente. Esa plata no entra al Estado, va derecho a el Fondo Común Municipal. Nosotros queremos más democracia también en las municipalidades”, esgrimió el fundador y presidenciable del PDG.

para que los futuros candidatos a alcalde tengan que entregar su propuesta de contribuciones. Para nosotros es importante que se le pregunte a los vecinos y no que se haga la decisión desde el aparato central. Es la mejor solución democrática donde se empodera al vecino y también a los gobiernos comunales”, recalcó.