Parlamentarios aseguran que posibles acusaciones constitucionales no interferirán con discusiones legislativas

Ante el ingreso de las acusaciones constitucionales a ministros de la Corte Suprema, por parte de las bancadas oficialistas y de oposición del Congreso, este lunes, el senador Rodrigo Galilea advirtió que el avance de las mismas no interferirá con las otras discusiones que lleva adelante el Parlamento.

“El parlamento tiene que sacar las pegas. Las acusaciones constitucionales van como por el lado”, dijo el también presidente de RN durante una entrevista en CNN Chile radio.

Asimismo, Galilea reiteró que, independientemente del partido que presente las acusaciones, éstas deben estar “extraordinariamente bien fundadas en derecho y en los hechos, ya que durante el gobierno del presidente Piñera creo que se abusó de las acusaciones constitucionales”.

Según la diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandon, las acusaciones que se presentarán hoy apuntan a Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

En este sentido, la parlamentaria precisó en Tele13 radio que se tratará de “una acusación de dos capítulos (...) pero no quiere decir que se vote y se tramiten en el mismo carril (...) En este caso son hechos diferentes, no es lo mismo de algunas que han existido en el pasado que eran varias personas acusadas sobre un solo hecho”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que se presenten dos acusaciones constitucionales a una misma persona, Ossandón explicó que “puede ser que la de Vivanco y Jean Pierre Matus se repitan. Eso debería resolverse antes para que ojalá sea solo una contra la misma persona”.

Con respecto a la eventual acusación al ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, señaló que "se está analizando (...) No avanza todavía porque encuentro que tres a cuatro acusaciones es suficiente, esto no es por dar una señal, es por lo que corresponde. Si corresponde se va a presentar".

“Las acusaciones constitucionales no se hacen porque uno tenga tiempo legislativo para hacerlas, se hacen por las circunstancias”, enfatizó la diputada durante la entrevista.

Al respecto, el diputado Cristhian Moreira (UDI) dijo a Diario Financiero que “las acusaciones constitucionales no son un juego. Una vez presentadas, esto no se puede tratar de izquierda o derecha, no se puede transformar en una jugarreta o guerrilla ideológica”.

El parlamentario reiteró que “como poder legislativo nos corresponde tomar una decisión política al respecto y juzgar en su mérito en base a los antecedentes presentados. Aquí lo grave son los hechos que conocimos y ahora corresponde hacer los cambios pertinentes al sistema judicial para que no vuelvan a ocurrir”.