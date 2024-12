Reforma de notarios: diputados critican el acotado plazo para analizar los cambios realizados por el Senado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este martes, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició el debate en tercer trámite de la reforma al sistema de notarios y conservadores, que modifica la forma de nombramiento y aumenta la fiscalización del sector, entre otros temas.

Sin embargo, el plazo acotado de dos semanas para analizar la norma generó discrepancias entre los parlamentarios, que acusan poco tiempo para abocarse a estudiar los cambios realizados en el Senado donde el texto estuvo cinco años.

Lo anterior debido a que un acuerdo de comités de la Cámara de Diputados entregó como plazo hasta el 16 de diciembre a la comisión para hacer un informe de recomendaciones a la Sala, porque la comisión no vota y habitualmente el texto va directo a la Sala en tercer trámite, pero se tuvo en consideración de que llego proyecto muy distinto al que salió de la Corporación hace cinco años (con 16 hojas de enmiendas realizadas por el Senado).

El presidente de la comisión, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), indicó que se necesita más tiempo para analizar los cambios y precisó que “el ánimo no es retrasar la discusión, pero le pedimos al Ejecutivo reevaluar la urgencia, pero en ningún caso vamos a estar cinco años como lo hizo el Senado con este proyecto”.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) respalda la idea de tener más sesiones para estudiar la reforma hasta enero, porque “hay cosas que enviamos al Senado, como los fedatarios, que ahora no vienen. Hay cambio en la forma en que se nombran los notarios al incluir a la ADP y hay un cambio que me gustaría revisar respecto a las prohibiciones e inhabilidades de aquellas personas con parentesco con autoridades políticas, siendo que estamos quitándoselo a los políticos, se lo estamos dando a la ADP, pero mantenemos esa prohibición que podría ser excesiva para alguien que no participa del proceso”.

Pero el diputado Leonardo Soto (PS) planteó que “esto no admite más postergación en un proyecto tan necesario. No quisiera que aparezcamos como dilatando para que estos cambios no sean realidad, como pasó en el Senado”.

En tanto, el diputado Luis Sánchez (Republicanos) calificó de muy positivas las inhabilidades que se amplían para autoridades y familiares para no ser notarios o conservadores. “Los nombramientos de amigos o parientes son muy lucrativos y es una buena noticia que esto se termine, aunque a algunos al parecer pone nerviosos”.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó los ejes del proyecto, destacando que se busca reducir las barreras de entrada y discrecionalidad, asegurando procesos de nombramiento objetivos al eliminar la participación del Poder Judicial e incluir al sistema de Alta Dirección Pública basado en el mérito; perfeccionar el sistema de fiscalización; disminuir asimetrías de información, incorporar estándares de transparencia y probidad; y modernizar la actividad notarial y registral facilitando el acceso, incorporando tecnología y reduciendo costos.

El sistema de inhabilidades, eliminación de los fedatarios y la no división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago fueron algunos de los temas que centraron la discusión entre los diputados. La comisión volverá a estudiar el proyecto el próximo lunes 16 o hacer una sesión extraordinaria donde se espera resolver el tema de los plazos.