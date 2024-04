Se enciende la carrera a La Moneda: Matthei anuncia que no irá a la reelección por Providencia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las encuestas la dan como favorita en su sector para postular a La Moneda, así es que este fue un buen momento para que la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, tomara una definición y la comunicara públicamente, activando la carrera presidencial más de un año antes de los comicios. La oportunidad parece estar bien calculada, puesto que las elecciones municipales y de gobernadores de fin de año le aseguran una lata visibilidad, pero con el riesgo de convertirse en el foco de los ataques oficialistas.

Aun así, este viernes, Matthei eligió una actividad en el Café Literario de la comuna como el escenario propicio para hacer un anuncio que por esperado no constituye una sorpresa para Chile Vamos: “He tomado la decisión de no repostular a un tercer período como alcaldesa de Providencia”, sentenció, argumentando que lo hace, porque no tiene la certeza de poder dedicar toda su atención a la comuna en un próximo periodo, asegurando que “mi compromiso con los vecinos de la comuna me hizo pensar muy detenidamente esta decisión”.

Y abordando de lleno el tema presidencial, Matthei eludió ser directa en mencionar que no repostulará a la alcaldía para disputar el sillón presidencial, sino que más bien optó por reflexionar acerca de que “se preguntarán si esta decisión tiene que ver con otros proyectos futuros. Es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos”, abriendo la puerta a su candidatura a La Moneda.

“Sin embargo, por ahora no quiero hablar de candidaturas en el próximo año, ya que nuestros esfuerzos deben estar enfocados en elegir a los mejores alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales a lo largo de todo Chile”, concluyó.

Desde Chile Vamos valoraron la decisión de la alcaldesa, carta con la que están convencidos que tienen una enorme ventaja para recuperar el gobierno. Por lo pronto, aunque la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, no descartó una primaria en el sector, en conversación con radio La Metro, destacó que “la trayectoria de Evelyn Matthei la avala muy sólidamente”.

Elecciones municipales: Cubillos a la cancha

Por otro lado, existe confianza en que a pesar de que Matthei no repostulará al municipio de Providencia, su ungido, el exministro vocero de Piñera Jaime Bellolio (UDI), mantendrá la comuna en manos de Chile Vamos. De hecho, a Matthei le preocupa que en su propio sector estén surgiendo candidatos que, de no contar con el respaldo de los partidos, opten por juntar las firmas necesarias para correr como independientes en las elecciones municipales especialmente.

Este es el caso de la exconvencional Marcela Cubillos, principal razón –pero no la única- por la que la UDI debió bajar a la alcaldesa de Las Condes, Daniel Peñaloza, de la reelección; ya que Cubillos mantiene su postura de juntar las firmas para competir como independiente por esta comuna si no consigue el respaldo de Chile Vamos, lo que tiene presionado al sector pues en ese escenario dividiría al electorado opositor. Aunque desde el Partido Republicano, algunas figuras ven con buenos ojos la eventual postulación de Cubillos.