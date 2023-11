Seis claves que dejó la conversación de 105 minutos entre los tres involucrados en el caso

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

1 ¿Quién graba?

Uno de los principales misterios del audio desclasificado por Ciper es el autor o autora de la grabación que hoy remece al mercado financiero, al mundo legal y a dos reparticiones del Estado: el SII y la CMF.

El registro comienza con el sonido de una caminata por un pasillo, un timbre y un saludo entre dos mujeres, una más alejada que la otra del dispositivo que registra la conversación.

“¡Hola! ¿Cómo estai’?”, se escucha decir a una de las dos mujeres.

“Mal, me asaltaron. Me pegaron un combo, mira. Me rajaron la oreja”, respondió la otra, la que más tarde sería referida como “Leo”, la abogada María Leonarda Villalobos.

La conversación que viene después es con Daniel Sauer, uno de los controladores de Factop, a quien Villalobos le relata el asalto. Luego se escucha que ingresa al lugar en que se lleva a cabo la cita, Luis Hermosilla, quien saluda a Villalobos. Tras comentar nuevamente el suceso, volcaron la conversación a la controversial trama que desencadenó que el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio para esclarecer eventuales delitos.

2 Funcionarios del SII y CMF

Según el audio, Hermosilla apuntaría a que la primera acción a tomar debería ser “controlar toda la información que salga del Servicio (de Impuestos Internos)”, y que “tenemos que tener control sobre esa puerta”.

Quien tendría “la llave de esa puerta” se desconoce públicamente, pero según las luces que entregan en la conversación, sería un funcionario “al que le debemos, en este minuto, $ 10 millones”, dijo el abogado en un extracto del audio. “No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos”, advirtió el jurista.

El abogado también apunta a un funcionario de la CMF “al que le debemos plata también, unos 10 o 12 palos”, sostuvo Hermosilla, según se puede desprender del audio.

“(El dinero adeudado) se los va a entregar, de hecho Lucho (Luis Hermosilla), porque (el funcionario) es el que viene para acá (a la oficina)”, reveló María Leonarda Villalobos.

Hermosilla se refirió a la supuesta colaboración que les habría brindado. “El cabro ayuda más que la…”, concluyó.

3 Caja para gastos

Uno de los episodios del audio que más llamó la atención fue cuando Hermosilla se refiere a que “necesitamos una caja para gastos”. Y agrega que esta situación, “se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre”.

Para financiar estas operaciones, el abogado le habría recomendado a Sauer reunir unos $ 100 millones. A pesar de que le sugirió que pidiera “contribuir a la caja” a otros eventuales beneficiados por el caso Factop, Sauer decidió: “prefiero en esta ponerme yo”, consignó el reportaje de Ciper Chile.

4 Reuniones con el regulador

El registro completo también da detalles de las reuniones de lobby de Hermosilla, Villalobos y Sauer con funcionarios de la CMF (ver página 9).

En una participó el fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión, Andrés Montes. Según relata Hermosilla en el audio, el persecutor de la entidad “dijo que ‘estamos haciendo algunas diligencias sin abrir todavía un proceso investigativo’ y en consecuencia, cuadra que despacharon un oficio al Servicio”.

Las diligencias, explicó, estarían dirigidas hacia Factop Corredora de Bolsa de Productos, mientras que dicho oficio fue el que solicitó una nómina de 12 RUT de contribuyentes: 10 sociedades y dos personas naturales.

5 Alusión a Topelberg

En la reunión grabada también se debatió en torno a involucrar a Rodrigo Topelberg, otro de los dueños de Factop, quien, posterior al registro, demandó a sus socios acusando uso de facturas falsas.“A Topelberg hay que involucrarlo, hay que decirle el riesgo que corre”, sostuvo Villalobos, en el registro.

Hermosilla dudó: “Mi problema es que si uno se lo dice, qué va a ocurrir con él”, respondió.

Sauer interrumpió: “Es que ahí estás leyendo mal. (Topelberg si ve esto), es capaz de que salga corriendo y no te de más chances y que no te apoye más”. Más tarde, agregó: “él (Topelberg), está al borde de cerrar la puerta y me lo dijo (Sebastián) Sommerville”.

6 Los favores a los Jalaff

“Con esos 12 (rut) me asusto más que con los otros. (En el SII) están bien (enfocados) en los Jalaff, donde estaba el favor”, reconoció Sauer en el audio, tras conocer la nómina.

Ante la postura de Sauer, Hermosilla consultó: “¿Qué quieres decir tú con ‘el favor de los Jalaff’?”.

A lo que Sauer aclaró: “Las facturas de favor que yo le hago a ellos, a través de Guayasamín y DAS”.

Después de la aclaración de Sauer, el penalista apuntó a que “con eso ellos obtienen financiamiento, son beneficiados”, a lo cual el dueño de Factop confirmó.

Solo en enero de 2022, según comentó Villalobos en la reunión grabada, Inversiones Guayasamín emitió 11 facturas de Inversiones Las Vegas Limitada, sociedad de Álvaro Jalaff.