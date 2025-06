Senador Felipe Kast (Evópoli): “Tenemos que empezar a preguntarnos qué viene el día después (del triunfo) y ese debate no se está dando”

El parlamentario opositor estima que Chile Vamos está muy centrado en llegar a La Moneda, pero que no se ha cuestionado acerca del objetivo del sector a la hora gobernar.

Este lunes se desarrolló otro capítulo de Cadem en el Diario Financiero, donde se abordaron las sorpresivas cifras que arrojó el último sondeo, en el que José Antonio Kast superó por un punto porcentual a Evelyn Matthei, con 17% y 16%, respectivamente; y Jeannette Jara hizo lo propio, sobrepasando por segunda vez a Carolina Tohá, con 8% y 7%, respectivamente.

Con este telón de fondo, el entrevistado de esta semana fue el senador por La Araucanía, Felipe Kast, quien, entre otras cosas, señaló que aún no decide si irá o no a la reelección.

Respecto de la carrera presidencial, que fue el principal tema de conversación, el parlamentario opositor y sobrino del candidato a La Moneda del Partido Republicano, aseveró que su sector, Chile Vamos, lleva a la mejor candidata (Matthei) y descartó que en la centroderecha haya otro liderazgo que pudiera haber asumido la responsabilidad de competir por llegar a La Moneda.

“Siento que, esta vez, Chile Vamos (…) tenemos que preocuparnos mucho más del día después y no del día después de la lista de supermercado solamente, sino de cuáles son los cambios estructurales que vamos a dejar, porque si me preguntan cuáles fueron en Piñera I o II, en el I fue súper fuerte la reconstrucción y, tal vez, crecimiento económico; pero en el fondo cuál va a ser la transformación social y económica estructural. Por lo que independiente de quién gana, que yo espero que gane Evelyn Matthei, tenemos que empezar a preguntarnos qué viene el día después y ese debate, creo yo, no se está dando”, señala Kast, quien subraya que se debería estar produciendo aunque fuera de manera “subterránea”, porque eso es lo que además le da la “épica” a un gobierno.

Y añadió que el sector necesita managemet político de una envergadura más grande de lo que se creía, porque para hacer política se necesita más que un paper, que debería incluir a republicanos y también a sectores de la centroizquierda.

Primaria oficialista: “Yo, sinceramente, espero que gane Tohá”

A raíz de la situación que podría afectar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el caso de que la exministra del Interior Carolina Tohá ganara la primaria del oficialismo, Kast fue enfático en asegurar que “no tengo ningún problema en que Marcel siga (…) logré acuerdos y he tenido diferencias con él, pero es un profesional”, sentenció.

Acto seguido se refirió a la carrera en el oficialismo, respecto de la cual dijo que “yo, sinceramente, espero que gane Tohá y me han dicho ‘por qué si nos conviene que gane la otra’; bueno, porque creo que lo peor que le ha pasado a Chile fue el surgimiento del Frente Amplio y el Partido Comunista. ¡Lo peor! Entonces, yo que vivo a diario con estos tipos, veo la diferencia de trato que tiene, en general, el Frente Amplio y lo infantiles que son estos cabros, el Partido Comunista, para qué decir lo intransigentes, van por todo, versus el Partido Socialista, el PPD, que son personas que siento que en la matriz concertacionista que tuvieron que creía que el modelo de desarrollo de los años ’80 no había que destruirlo, sino mejorarlo”.

Consultado por el proceso de José Antonio Kast, el senador sostiene que el candidato de republicanos ha sido “consistente”. Y agregó que su vida religiosa tiene mucho que ver con la vocación política de su tío, destacando que hay cosas del fundador del Partido Republicano que valora enormemente como su seriedad en el aspecto económico y que no ha desarrollado “una derecha populista en lo económico, sino más bien seria”; además, espera que no caiga en el populismo económico –dice–, porque desde su punto de vista “sí ha caído en otros populismos, que son bastante normales en esa derecha, muy parecidos a lo que le pasa a Vox en España”.