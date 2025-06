"Sin enojarse”: el intenso cara a cara entre Matthei y Tohá por acuerdo Codelco-SQM, permisología y hasta acusaciones de cherry picking

Un intenso debate en temas económicos sostuvieron las candidatas presidenciales del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, y la de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en el seminario organizado por Icare “Destrabando la permisología: simplificar y agilizar para volver a crecer”.

El formato del encuentro permitió respuestas cortas a seis preguntas en donde en tres minutos debían plantear sus puntos de vista. Ambas candidatas cruzaron posiciones y acusaciones desde “caricaturizar al debate” hasta utilizar “cherry picking”, pasando por la permisología, el acuerdo SQM-Codelco por el litio, y la nostalgia de los años 90.

Mayor crecimiento

Toha indicó que “soy parte de un progresismo que siempre ha creído que el crecimiento es importante, no es un descubrimiento de los últimos 15 minutos, nunca hemos apostado al decrecimiento, pero tampoco nunca hemos pensado que el crecimiento es un dato o que funciona solo por soltar las trenzas y dejar espacio para que el mercado, movido por su apetito, haga lo que sabe hacer. Siempre hemos pensado de que requiere políticas públicas”.

Afirmó que “Chile no está en un marasmo, pero tiene oportunidades. Hay muchos planteamientos circulando desde la derecha, incluida la candidata Matthei, que piensa que vamos a crecer con recetas que se parecen a las de los años 80: bajemos los impuestos y démosle espacio a los privados para que inviertan y que el Estado no moleste, pero no estamos en un mundo en que esas recetas vayan a funcionar y esas tampoco en su momento funcionaron”.

La exministra del Interior agregó que "hay personas cercanas a mí que tienen nostalgia de los 90 y creen que hay que recuperar ese espíritu y que así vamos a volver a crecer, donde la globalización estaba en su punto álgido y Chile tenía las condiciones para poner sus productos en los mercados y se crecía. Pero hoy se requieren cambios en el Estado y en las empresas y no debemos transformar esto en una competencia en quien pone el número más alto”.

Matthei, por su parte, indicó que “nuestra meta de crecimiento es de 4% del PIB tendencial, de largo plazo y sostenible. Eso implica que al final de nuestro Gobierno eso quede instalado. Pero si tenemos impuestos más altos que el promedio de la OCDE no vamos a tener inversiones, eso no implica irnos a los 90. Debemos tener un sistema moderno y eficiente de permisos”.

Permisología y "cherry picking"

La candidata de Chile vamos indicó que en materia de permisos los problemas se deben arreglar “de forma radical, pero con total respeto a normas ambientales. Por ejemplo ¿qué significa patrimonio?” Y recordó que el Hospital del Salvador estuvo cuatro años parado por restos arqueológicos de cerámicas.

Toha respondió que “esto es una prioridad, pero no es el único elemento importante, es significativo y hay que mirarlo como un problema más amplio que solo grandes proyectos de inversión. También es un obstáculo para pequeños proyectos. Necesitamos mirar esto integralmente, pero para mirarlo con éxito hay que conocer el Estado y no hacer cherry picking de cosas anecdóticas. La ley hoy no dice qué es patrimonio, pero la ley se dictó en el Gobierno anterior y ahora con el proyecto en discusión vamos a tener un estándar claro. Se habla muchas veces con caricaturas sin conocer el sistema y armando respuestas que confirman nuestros propios sesgos”.

La carta del Socialismo Democrático agregó que “soy contraria a la grandilocuencia y ocupar palabras rimbombantes que paralizan en el debate…esto hay que tratarlo con seriedad y discursos basados en la evidencia y no en panfletos políticos que a veces uno escucha”.

"Le pido que no se enoje"

Matthei, continuando con el debate, indicó que “ojalá que no se apruebe el proyecto de Monumentos Nacionales, porque aumenta el número de personas (en el consejo) y si ya se demoran siete años (en resolver), imagínense con más gente en la mesa...”.

Y le respondió a la candidata del bloque PS-PPD: “Lo del Hospital del Salvador no es que no conozca el sistema pública, me tocó ver cómo la empresa quebró, los tuvieron cuatro años sacando saquitos de tierra…esto es un problema de ideología. Creo que los proyectos de ley no van al tema principal, que es fijar un marco del que no se puedan mover los funcionarios públicos, eso me hace falta”.

Pero Tohá insistió en sus comentarios: “La idea de Evelyn que saquemos los de izquierda y pongamos los de derecha, eso no va a pasar. En Chile no avanzamos en este tema porque el Estado no ha establecido lo que es patrimonio y no está. El Gobierno anterior cambió el reglamento y no puso ningún elemento de esta materia, eso es lo que tenemos que corregir, pero con lógica de diálogo político que sea constructivo”.

Matthei a continuación indicó que “lo primero que le pediría a Carolina es que no se enoje, quiero sacar al país adelante, y que no distorsionen los argumentos. No he dicho que hay que sacar a gente de izquierda. Lo que debemos hacer es no caricaturizar lo que uno dice”.

Litio y SQM

En el debate también se abordó el acuerdo entre SQM y Codelco para explotar el litio. La abanderada de Chile Vamos Litio indicó que “no me opongo, lo he cuestionado, porque este es el deal más grande que ha firmado el Estado en 40 años y a mi juicio eso se debe hacer en una licitación y no en una forma en que se ponen de acuerdo algunos. Si la gana SQM, bien, pero que haya una licitación”.

Tohá sostuvo que “a mí sí me enoja la forma de discutir y sí tengo problemas con SQM, pero el acuerdo es conveniente para Chile, el interés nacional y no dejar pasar la oportunidad. Esta era la manera de avanzar, acá hubo osadía y lo importante es que el litio se explote y sea beneficioso para Chile”.

Al finalizar el evento, ambas candidatas tuvieron palabras de cierre. Tohá indicó que para aumentar el crecimiento “es importante la voluntad política y el liderazgo. Me ha tocado hacer posibles varios proyectos y la disposición a pagar costos y pagarlos caro, no con ideas o propósitos inflados, sino que buenas ideas y planes para hacerlos”.

En tanto, Matthei planteó que “Chile puede, merece y va a crecer más. Tenemos las condiciones, estabilidad política y económica. Obviamente que estos no son los 90, no tenemos el binominal, pero sí queremos participación que permitan despolitizar las discusiones que se llevan a cabo en el Congreso”.