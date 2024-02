Vallejo y discurso de Boric en Funeral de Estado: “Jamás ha puesto en duda las violaciones a los DDHH en el estallido”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, debió salir a explicar las palabras del Presidente Gabriel Boric, y su mea culpa en el funeral de Sebastián Piñera, donde señaló que algunas críticas y querellas fueron más allá de lo adecuado durante la administración del fallecido gobernante.

La secretaria de Estado planteó que “cuando el Presidente habla de querellas, tiene que ver con los incordios, la sobrerreacción y sobre interpretación no es lo que necesitamos en este momento, porque el Presidente de la República jamás ha puesto en duda las graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido”.

Aclaró que el Gobierno no tiene ninguna querella judicial contra el exPresidente Piñera: “En esto, yo esperaría mayor templanza, no sobrereaccionar e interpretar y estar sacando réditos políticos de corto plazo en un momento difícil para el país”.

Ante las críticas del PC por los dichos de Boric, indicó que “tenemos que dejar de ver todo en blanco y negro, porque la vida tiene más elementos. Yo no hablo en representación del PC, hablo como vocera de Gobierno, pero es evidente que hemos tenido diferencias políticas con el gobierno del ex Presidente Piñera que sostenemos hasta el día de hoy. Pero eso no nos impide ser capaces de reconocer algunos elementos de su gestión y liderazgo”.

Vallejo manifestó que la autocrítica que el Presidente Boric ha hecho “ha sido en varias oportunidades y cuando pedimos a la oposición ser más constructiva hay que partir por casa, pero eso no quiere decir que se borren todas las críticas a los gobiernos anteriores, a veces tendemos a simplificar el debate público o ponerlo en blanco y negro y así no es la realidad”.

El miembro de la comisión política del PC, Juan Andrés Lagos, luego del comité político ampliado en La Moneda morigeró sus discrepancias con el Ejecutivo y sostuvo que hubo una aclaración del Gobierno en el sentido de que las palabras del mandatario no implican una impunidad a las violaciones a los DDHH ocurridas en el estallido.