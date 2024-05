Carl's Jr y Del Taco dejan productos de origen vegetal de Beyond Meat a medida que se enfría el entusiasmo por sustitutos de carne

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Dos de las primeras cadenas en adoptar Beyond Meat Inc. -Carl's Jr. y Del Taco Restaurants Inc.- ya no sirven productos con carne de origen vegetal de la compañía en muchos de sus restaurantes a medida que se desvanece el entusiasmo de los consumidores por sus sustitutos de la carne.

La mayoría de los más de 1.000 locales de Carl's Jr. eliminaron Beyond Burger del menú a partir del 24 de abril, dijo un portavoz del restaurante a Bloomberg.

La cadena sirvió por primera vez Beyond Burgers en enero de 2019 en lo que fue una de las primeras asociaciones importantes de comida rápida de Beyond Meat. En ese momento, el director ejecutivo de la empresa matriz de Carl's Jr., CKE Restaurants, calificó la hamburguesa, que era una versión reformulada de la original, como un "cambio de juego en la industria".

Si bien ese producto prácticamente ha desaparecido del menú, los comensales pueden pedir un sándwich de calabacín frito en los restaurantes participantes, según el portavoz.

La cadena mexicana Del Taco también eliminó Beyond Meat de sus casi 600 locales la primavera pasada, dijo un portavoz a Bloomberg, citando “bajas ventas”. Sin embargo, continúa “explorando posibles elementos de menú nuevos e innovadores a base de plantas” con Beyond Meat. Del Taco también comenzó a vender productos Beyond en 2019, anunciando la asociación como "el futuro de los tacos".

Beyond Meat no respondió a las solicitudes de comentarios.

Beyond Meat, otrora favorito de Wall Street, ha visto caer el precio de sus acciones después de no haber logrado avances entre los consumidores. La compañía ahora está lanzando la cuarta versión de su hamburguesa, y el director ejecutivo, Ethan Brown, la calificó de "jonrón" en su conferencia de resultados más reciente con analistas a principios de este mes. La empresa está apostando en gran medida por sus planes de recuperación a su capacidad para aumentar los precios.