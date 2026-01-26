Apple anuncia el nuevo AirTag con mayor alcance y altavoz más potente

Apple presentó un accesorio AirTag mejorado: el buscador de artículos de US$ 29 ahora ofrece mayor alcance, un altavoz más fuerte y otras mejoras.

El nuevo modelo utiliza un chip Bluetooth mejorado y puede localizar objetos perdidos hasta 50% más lejos que la generación anterior, según informó la compañía en un comunicado este lunes. Su altavoz es un 50% más potente que antes e incluye lo que Apple denomina un "nuevo timbre distintivo" que, según la firma, facilita la búsqueda de objetos perdidos.

Los propietarios del Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 y modelos posteriores ahora también pueden rastrear la ubicación de un AirTag desde su muñeca por primera vez.

El nuevo dispositivo ya está disponible al mismo precio que su predecesor y aún se puede adquirir en un pack de cuatro por US$ 99. Bloomberg informó en septiembre pasado que Apple se preparaba para lanzar un AirTag mejorado.

Al igual que el modelo original, la nueva versión está "diseñada exclusivamente para rastrear objetos, no personas ni mascotas", según declaró Apple en el comunicado. El dispositivo incluye diversas protecciones contra el seguimiento o el acoso no deseados, incluyendo alertas multiplataforma tanto en iOS como en Android.

Find My de Apple

El nuevo AirTag también continúa integrándose con la red Find My de Apple, una red colaborativa de dispositivos Apple que usan Bluetooth para detectar la ubicación de un producto e informar su paradero al propietario.

El diseño externo del nuevo AirTag no ha cambiado, lo que significa que sigue siendo compatible con los accesorios diseñados para el modelo original, agregó Apple.

La compañía con sede en Cupertino, California, ha encontrado otras maneras de ayudar a los usuarios a recuperar sus pertenencias. En 2024, introdujo la función "Compartir ubicación del artículo", que permite a los usuarios de AirTag compartir la ubicación de un artículo extraviado con terceros de confianza, como el equipo de atención al cliente de una aerolínea, para aumentar las posibilidades de recuperarlo.

Otros fabricantes de teléfonos, incluidos Samsung y la unidad Motorola de Lenovo, han lanzado sus propios rastreadores de artículos que utilizan una tecnología de “banda ultra ancha” similar para localizar objetos.