Goldman Sachs registra alza de 45% en utilidades, mientras Citi y BofA también celebran positivos resultados trimestrales

La confianza de los inversionistas recibió nuevo impulso el lunes, cuando el inicio de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre trajo buenas noticias para JPMorgan.

Pero este martes, la banca estadounidense siguió inyectando optimismo luego de que otros tres gigantes de Wall Street, Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup, anunciaran importantes mejoras en sus balances. Los reportes son un fuerte alivio para el mercado, que temía que el sector se viera en apuros una vez que las tasas de interés comenzaran a bajar.

Goldman fue el más espectacular, con un salto de 45% en sus beneficios, gracias a un sorpresivo aumento en los ingresos por el trading de valores y un resurgimiento del negocio de banca de inversión. Su unidad de corretaje de acciones registró el mejor trimestre en más de tres años y se encamina a su mejor ejercicio completo de la historia, mientras que sus negociadores de acuerdos corporativos recaudaron comisiones superiores a lo estimado en todas las líneas clave.

Las utilidades del banco ascendieron a US$ 2.990 millones, equivalentes a US$ 8,40 por acción, sobre ingresos por US$ 12.700 millones, un incremento de 7%.

Bank of America

Por su parte, Bank of America, el segundo banco más grande de EEUU, también tuvo un desempeño mejor de lo previsto, cosechando los beneficios de un mercado volátil. Los ingresos por operaciones de renta variable y fija, divisas y productos básicos aumentaron 12% a US$ 4.930 millones. La banca de inversión también superó las expectativas, una señal de que el esperado repunte en las operaciones de compraventa de acciones se está consolidando.

Los ingresos de banca de inversión aumentaron 15%, mejor de lo que esperaban los analistas, mientras que los honorarios por asesorías de fusiones y adquisiciones cayeron 14%, menos de la baja de casi 24% que anticipaban los analistas. Los ingresos por emisión de acciones y deuda aumentaron 16% y 37%, respectivamente.

Citigroup

En tanto, Citigroup informó el mejor desempeño de su unidad de trading para un tercer trimestre en al menos una década, gracias a la volatilidad en las distintas clases de activos en los últimos meses. Los ingreso de la división subieron 1% a US$ 4.820 millones, una positiva sorpresa después de que la firma advirtiera a los inversionistas hace algunas semanas de una baja en las ventas. El negocio fue impulsado por un aumento de 32% en los ingresos por transacciones de acciones.

Los resultados marcan una importante victoria para la directora ejecutiva Jane Fraser y sus esfuerzos por relanzar la operación tras los últimos años de resultados débiles. Su estrategia ha incluido cambios en la estructura del banco, la eliminación de 20 mil puestos de trabajo y la llegada de nuevos ejecutivos desde empresas rivales.

Citigroup mantuvo su proyección de ingresos para todo el ejercicio de al menos US$ 80 mil millones.