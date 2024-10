JPMorgan reporta ingresos mejor que lo esperado en el tercer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

JPMorgan Chase & Co. informó de un aumento sorpresivo de los ingresos netos por intereses en el tercer trimestre y elevó su previsión para la fuente de ingresos clave, incluso en medio de las expectativas de que las tasas de interés estadounidenses seguirán cayendo.

Los ingresos de las operaciones del banco en Wall Street también desafiaron las estimaciones de los analistas, con un aumento de las comisiones de banca de inversión del 31%, superando las estimaciones de un aumento del 16%. Los operadores de acciones registraron un aumento de los ingresos del 27%.

A pesar del sólido desempeño, el CEO, Jamie Dimon, ofreció una perspectiva económica algo sombría.

"Si bien la inflación se está desacelerando y la economía estadounidense sigue siendo resistente, persisten varios problemas críticos, incluidos los grandes déficits fiscales, las necesidades de infraestructura, la reestructuración del comercio y la remilitarización del mundo", dijo Dimon en un comunicado el viernes.

En el frente geopolítico, Dimon dijo que "las condiciones son traicioneras y están empeorando", y el resultado "podría tener efectos de largo alcance tanto en los resultados económicos a corto plazo como, lo que es más importante, en el curso de la historia".

BlackRock alcanza un récord de US$ 11,5 billones en activos por el crecimiento de los mercados privados

Bespués de que la Reserva Federal comenzó a embarcarse en sus primeros recortes de tasas en más de cuatro años el mes pasado, los analistas comenzaron a reducir sus predicciones sobre cuánto podrían esperar generar los bancos de sus negocios de préstamos.

Pero JPMorgan dijo que sus ingresos netos por intereses aumentaron un 3% a US$ 23.400 millones, superando las expectativas de una ligera disminución. El banco dijo que el NII para 2024 será de aproximadamente US$ 92.500 millones, en comparación con su pronóstico anterior de alrededor de US$ 91 mil millones.

Las acciones de JPMorgan, que subieron un 25% este año hasta el jueves, avanzaron un 2% en las primeras operaciones de Nueva York.

JPMorgan inició las ganancias del tercer trimestre el viernes junto con su rival Wells Fargo & Co., con Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley programados para la próxima semana.

Los accionistas ya han estado nerviosos después de un período de ganancias récord. El mes pasado, el presidente de JPMorgan, Daniel Pinto, dijo que las estimaciones de los analistas para el NII del banco en 2025 "no eran muy razonables" dadas las expectativas de tasas, lo que hizo que las acciones cayeran a su nivel más bajo en más de cuatro años.

Los resultados de la firma incluyeron una provisión de US$3.110 millones para pérdidas crediticias y US$2.090 millones en cancelaciones netas, lo que equivale a una acumulación de reservas de aproximadamente US$1 mil millones.