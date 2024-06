Álvaro Saieh concreta la venta de su departamento en Nueva York: cuánto recibió y el destino de los recursos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Álvaro Saieh (74 años) concretó la venta de su departamento que tenía en Nueva York, EEUU, en pleno Manhattan, según pudo confirmar Diario Financiero. El empresario había comprado la propiedad en 2007 en US$ 26 millones a Lee Anz Lehman, miembro de la familia fundadora de Lehman Brothers, cuya quiebra ha sido la mayor de EEUU.

En mayo de 2022, Saieh había decidido colocar el cartel Se Vende en la propiedad, coincidiendo con la crisis financiera por la que atravesaron varias de sus empresas, en particular CorpGroup Banking que en junio de 2021 se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

De amplios espacios comunes y cinco dormitorios, el inmueble salió al mercado con un precio de US$ 49 millones. La propiedad llegó a ser la cuarta más cara publicada por Sotheby’s, especializada en exclusivos inmuebles, en la zona del Upper East Side. “Este apartamento verdaderamente magnífico ofrece vistas espectaculares sobre los dramáticos cambios de follaje estacionales de Central Park”, decía el anuncio de venta.

Los problemas financieros

Saieh debutó en la Lista Forbes como uno de los empresarios más relevante del mundo en 2013, con un patrimonio de US$ 3.000 millones; su fortuna alcanzó un máximo de US$ 3.200 millones en 2018, para luego comenzar a bajar y llegar a los US$ 1.300 millones en 2020; a partir de 2022, dejó de figurar en el informe.

Ese mismo año, el empresario -por medio de la casa de subastas Christie‘s- vendió una serie de “obras maestras” de arte de la Colección Alana, recaudando más de US$ 19 millones.

En octubre del mismo 2022, Saieh decidió sacar del mercado su departamento de Manhattan. No hubo razones, hasta que, a principios de este año, el empresario volvió a ofrecerlo, esta vez a un precio menor: US$ 44,5 millones.

Cuando Saieh puso por primera vez en venta la propiedad, trascendió que se debía a una decisión personal ordenada y planificada para reorganizar su patrimonio.

El empresario ya cerró la mayoría de sus problemas financieros, derivados de la arremetida que hicieron una serie de acreedores. Uno de los más complejos tuvo relación con su sociedad CorpGroup Banking (CGB), que cayó en cesación de pagos tras no cumplir con compromisos financieros con sus acreedores por un bono de US$ 500 millones.

De hecho, varios exbonistas de CGB se querellaron en contra de Saieh tras acusar un supuesto esquema de vaciamiento patrimonial. En respuesta, el empresario demandó por difamaciones y calumnias.

Finalmente, la gran mayoría de las acciones fueron bajadas luego que un Tribunal de Delaware determinara que las acciones legales de los exbonistas ante la justicia chilena contravenían lo acordado en el plan de liquidación de activos de CGB.

Lo pagado

A mediados de abril de este año, Saieh recibió una oferta por su departamento en Nueva York. De ahí en más las partes iniciaron el proceso de compraventa. ¿Cuánto recibió el empresario por la propiedad? La cifra se mantiene bajo reserva, pero, según conocedores, alcanzó los US$ 36 millones. Sobre el comprador, aún no hay información oficial.

Las mismas fuentes aseguran que los recursos obtenidos por Saieh fueron destinados a pagar deudas y así seguir bajando sus niveles de endeudamiento en sus sociedades aguas arriba.

A principios del año pasado, Saieh había vendido un departamento en Londres a Behdad Eghbali, conocido empresario norteamericano y dueño de Clearlake Capital, empresa que maneja más de US$ 70 mil millones en activos gestionados.

En marzo de 2023 el empresario también vendió su avión Gulfstream G550, al rapero conocido como Rick Ross. Se trata de una nave de dos motores y con capacidad para 18 pasajeros, por el que una sociedad vinculada al artista habría pagado unos US$28 millones.