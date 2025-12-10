Asociación de bancos sale al paso por “bono pie” y llama a gremio inmobiliario a entregar antecedentes

En una declaración, el gremio señaló que “el denominado ‘bono pie’, tal como lo plantea la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), es simular una operación y, en este sentido, claramente es una mala práctica”.

Hace algunas semanas, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) acudió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para advertir sobre el uso del “bono pie”, específicamente cuando se hace a través de una simulación, práctica en la que una parte del pago inicial declarado en la escritura no es efectivamente cancelado por el comprador.

Según la ADI, esto opera como un descuento no reconocido y puede generar que el precio declarado de la vivienda sea superior al realmente pactado; modalidad que termina siendo "una forma desleal de competir, que afecta la credibilidad, la transparencia y la sostenibilidad del rubro”.

A estas observaciones, actores del sector inmobiliario añadieron que este tipo de operaciones también genera efectos en el sistema financiero. Según explicaron, cuando el pie declarado no corresponde al aporte real del comprador, las instituciones terminan financiando un porcentaje mayor al establecido en sus políticas internas, lo que incrementa el riesgo asumido por los créditos hipotecarios.

En representación de estas instituciones, y ante una consulta de DF, en la tarde de este miércoles la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) salió al paso. En una declaración, el gremio señaló que “el denominado ‘bono pie’, tal como lo plantea la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, es simular una operación y, en este sentido, claramente es una mala práctica”.

El gremio bancario sostuvo que, en este escenario, corresponde que la ADI denuncie explícitamente a las inmobiliarias que estarían aplicando estas acciones.

Además, enfatizaron que este tipo de mecanismo “no afecta a la banca”, ya que existen procesos para validar el valor de las garantías y verificar el pago efectivo del pie en la estructuración de los créditos hipotecarios.

"En línea con lo anterior, sería apropiado que la ADI expusiera los antecedentes que la llevan a plantear que este mecanismo está masificado", concluyó la ABIF.