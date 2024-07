Cinco de 13 hospitales en construcción a cargo del Minsal enfrentan importantes atrasos en su ejecución

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La discusión en torno a los importantes retrasos que han afectado la ejecución y plazos de entrega de grandes proyectos hospitalarios a nivel de todo el país llegó al Senado.

Durante una sesión de la Comisión de Salud -instancia en la cual estuvieron presentes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el Director General de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Sepúlveda- los asistentes abordaron la situación actual y los avances de obra que tienen los distintos hospitales del país.

De acuerdo a lo detallado por el subsecretario, el Plan Nacional de Inversión en Salud 2022-2026 del Gobierno incluye el desarrollo de 57 hospitales a lo largo del país, y de este total, actualmente siete están operativos, seis están en proceso de puesta en marcha, 34 en ejecución y 10 en etapa de diseño.

Y en un zoom a los 34 hospitales en proceso de ejecución, 13 de ellos dependen solamente del Minsal, y 20 están bajo el programa de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, mientras el restante está a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP.

Hospitales Minsal

El subsecretario de Redes Asistenciales fue el encargado de revelar el panorama actual de los 13 hospitales que tiene la cartera en ejecución. A la fecha, cinco centros de salud del país se encuentran con retrasos en las obras: el Hospital de Linares, Hospital Higueras de Talcahuano, Hospital de Queilen, Hospital de Curacautín y el Hospital Barros Luco en Santiago.

En detalle, Sepúlveda explicó que el Hospital de Linares tiene un estado de avance de un 26%, lo que se compara desfavorablemente con el estado programado que debería tener el recinto (89%).

“Desde febrero de 2023 que las obras se han ido ralentizando. Ha habido dificultades con algunos ajustes normativos por parte de la empresa. Hoy hay una solicitud de aumento de plazo que está en estudio y un trámite de resolución de controversia”, señaló.

En relación a los hospitales de Higueras de Talcahuano (53% de avance) y el de Queilen (73% de avance), Sepúlveda recalcó que ambos cuentan con atrasos menores respecto al de Linares. Aún así, el subsecretario señaló que estos establecimientos deberían haber alcanzado el 88% y el 100% de avance respectivamente.

Mientras tanto, los hospitales de Curacautín y el Barros Luco están enfrentando otros problemas. El primero sufrió un término anticipado de contrato por parte de la empresa contratista, y hoy está en Contraloría para retomar las obras.

Respecto al Barros Luco, éste todavía no inicia obras, y hoy en día está en la búsqueda de una nueva empresa que quiera realizar el diseño de ingeniería, luego de que la firma anterior terminó el contrato anticipadamente.

Cabe destacar que el resto de los establecimientos -la Reposición del Hospital Diego de Almagro, el Hospital Provincial Marga Marga, el Hospital de Melipilla, el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, el Hospital Provincia Cordillera, el Complejo Hospitalario Provincial de Ñuble, el Hospital de Ancud y el de Illapel- están dentro del avance programado, y tres de ellos deberían terminar su construcción durante este ejercicio.

Hospitales concesionados

Respecto a los hospitales bajo el modelo de concesiones, Sánchez destacó que actualmente existe un centro de salud que está enfrentando problemas de avance, específicamente el Hospital de La Unión -que es parte de la Red Los Ríos-Los Lagos- debido a los trabajos requeridos para analizar restos arqueológicos.

A pesar de este inconveniente, el director de concesiones recalcó que los otros tres centros de salud que integran dicha red ya comenzaron la construcción de sus obras.

En relación al resto de los hospitales que se desarrollan a través del sistema de concesiones -el Hospital Salvador Geriátrico, Red Maule, Buin-Paine, Hospital de La Serena, el Hospital de Coquimbo, la Concesión Hospitalaria Biobío, la Red Pichilemu-Rengo y los Institutos Nacionales de Cáncer y Neurocirugía-, Sánchez enfatizó que están avanzando de acuerdo a los cronogramas previstos.

Cabe destacar que, a pesar de que actualmente el Hospital Salvador Geriático y el de La Serena se encuentran “sin problemas”, ambos establecimientos vieron retrasos en sus obras. En el caso del primer centro de salud, Sánchez afirmó que ese establecimiento tuvo dificultades debido a la pandemia, mientras que el proyecto en la capital de la Región de Coquimbo se enfrentó a discrepancias en el contrato.

¿Fallas en el mecanismo?

Con estos antecedentes, el senador por la Región de Los Ríos, Alfonso de Urresti, cuestionó el resultado de los sistemas bajo los cuales se está desarrollando el programa de construcción de recintos de salud.

“El modelo no funciona bien, y esto no es algo de ahora. Hay que buscar dónde está el problema. Yo no sé por qué el Minsal está construyendo hospitales, creo que son pésimos constructores de hospitales (...) pero las concesionarias tampoco han sido buenas. Estamos en los peores mundos; hay que pensar qué hacer en el futuro”, señaló.

Ante el emplazamiento, el subsecretario dijo que no es entendible que haya proyectos que lleven 20 años en carpeta, y enfatizó que una de las principales dificultades son los terrenos. “Ahí hay un escollo que hay que resolver; seguramente se va a necesitar alguna legislación que apoye esto. Además, hay otros procesos que forman parte de la tramitología que hay que revisar”, concluyó Sepúlveda.