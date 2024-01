Copec ejecuta hitos clave para Las Salinas en próximos meses y prevé iniciar proyecto urbano por US$ 1.400 millones en 2026

Llegar al punto donde se encuentra hoy en día “no fue fácil” para la inmobiliaria. A principios de los años 2000 el Grupo Copec adquirió el terreno de Las Salinas que había sido ocupado por un largo tiempo por cuatro compañías petroleras y químicas. Y, tras 24 años de espera, recién en 2024 la empresa podrá comenzar a trabajar en las 16 hectáreas.

¿Qué ha mantenido el proyecto detenido estos años? Desde un inicio, diversos actores abrieron frentes de conflictos judiciales y políticos. Por ejemplo, los vecinos de la zona han presentado múltiples reclamaciones legales con el objetivo de frenar el proyecto inmobiliario. Incluso, se crearon agrupaciones como “Un Parque para Las Salinas”, organización que ha manifestado en diversas instancias las posibles repercusiones negativas que el megaproyecto tendría para la comunidad.

Por otro lado, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ha expresado su firme oposición desde que asumió el cargo y ha instado al Presidente Gabriel Boric a que rechace el avance del proyecto.

Al respecto, Ricardo Labarca detalló que han procurado mantener una relación formal con el municipio, enfatizando que no han dejado de solicitar reuniones con la alcaldía para lograr establecer una relación de trabajo conjunto, intentos que a la fecha no han llegado a buen puerto. “A nosotros nos interesa mucho que la Municipalidad esté muy informada de todo lo que está pasando en el terreno. Estamos hablando de un proyecto que va a durar mucho tiempo, que va a superar los períodos alcaldicios, hay que tener visión futura. Por ahora no hemos recibido las mejores respuestas por parte del municipio, pero desde nuestra posición, vamos a seguir llamando siempre al diálogo”, explicó.

Consultada, la municipalidad declinó referirse a este tema.