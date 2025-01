EBCO realiza aumento de capital por US$ 51 millones para impulsar su crecimiento y consolidar proyectos inmobiliarios

En una jugada estratégica para potenciar su liquidez y fortalecer la empresa, los accionistas de EBCO acordaron realizar 17 aumentos sucesivos de capital por un total de US$ 51 millones.

Tras la emisión, suscripción y pago parcial de las nuevas acciones, el capital social de EBCO experimentará un salto significativo, pasando de US$ 16,9 millones, representados en 11.425.515 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a un total de US$ 68,4 millones, distribuido en 15.125.403 acciones con las mismas características.

Según la empresa, esta decisión responde a una estrategia de desarrollo y crecimiento del grupo, enfocada en aprovechar las oportunidades actuales de la industria.

Durante los últimos años, el rubro inmobiliario y de la construcción ha estado sumido en una fuerte crisis, marcada por la quiebra de una serie de empresas, el deterioro de los estados financieros, la caída de la venta de viviendas y el alza de precios, entre otras materias.

“Efectuar este aumento de capital y, por consiguiente, aumentar la liquidez, nos deja en una posición inmejorable para aprovechar las oportunidades del mercado (...) buscamos consolidar nuestra posición en la industria y optimizar nuestra estructura para afrontar los desafíos y oportunidades actuales del sector de la construcción”, destacó EBCO.

El reciente aumento de capital se ejecutó mediante una combinación de aportes. Por un lado, los socios de EBCO contribuyeron con US$ 10 millones en efectivo.

Por otro lado, la empresa realizó un reordenamiento estratégico de sus acciones en Red Megacentro, donde actualmente el grupo posee un 31% de participación distribuido entre varios socios, compuesto por Eguiguren Besomi Construcciones Ltda. (11,89%), Inmobiliaria Centro Bodegaje San Pedro (6,26%), Eguiguren Besomi Sanitarias (3,20%), Inversiones Gerra Verzasca (3,12%), EBCO (2,53%), Inversiones El Serrucho (2,30%), Puerto Fjord (1,37%) e Inversiones El Comendador (0,88%).

En este reordenamiento, EBCO sumó un 7,47% adicional de acciones de Red Megacentro, valoradas en US$ 31,4 millones, lo que elevó su participación total al 10%.

Sin embargo, EBCO no se quedará con esta participación. La firma venderá este 10% a Inversiones Siemel, una compañía ligada al Grupo Angelini, y con el producto de la transacción, la empresa financiará los aumentos de capital.

En su búsqueda por consolidar su posición en el mercado inmobiliario, EBCO puso su foco en el proyecto “La Poza”, un desarrollo habitacional ubicado en Pucón, específicamente en el Camino Villarrica-Pucón 1200. Este desarrollo contempla la construcción de tres edificios que albergarán un total de 170 departamentos, con un avance de obra que oscila entre el 75% y el 90%.

Aún así, el proyecto no ha estado exento de desafíos. En agosto de 2020, Inmobiliaria La Poza, anterior desarrolladora del complejo, solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización judicial debido a pasivos que superaban los US$ 17 millones. La crisis se agravó en junio de 2023, cuando la justicia decretó la quiebra de la inmobiliaria tras el impago de 16 pagarés.

El proceso de liquidación incluyó tres intentos fallidos de remate del activo, con precios mínimos que fueron disminuyendo de UF 500 mil (US$ 20 millones) a UF 300 mil (US$ 12 millones). A pesar de recibir ofertas de compra directa, los acreedores rechazaron éstas.

Finalmente, el empresario Alfonso Fuenzalida, ligado a Inmobiliaria La Poza, logró un acuerdo con Banco Security, principal acreedor financiero del proyecto. La propuesta aprobada incluyó la venta del inmueble y el término del procedimiento concursal de liquidación. Así, el desarrollo llegó a manos de EBCO.

“La inversión realizada garantiza no solo la continuidad del proyecto, sino también mejoras significativas orientadas a satisfacer los estándares más altos de calidad, sostenibilidad y viabilidad financiera del proyecto. Nuestro enfoque es crear valor tanto para los futuros residentes como para la comunidad local, garantizando que sea una contribución positiva y sostenible para la región y la zona donde está emplazada”, indicó EBCO.

Además, fuentes de la industria detallaron que EBCO también busca enfocarse en otro proyecto clave ubicado en el norte del país: Altos La Chimba, un desarrollo habitacional en Antofagasta enmarcado dentro del Plan de Emergencia Habitacional impulsado en la región.

En paralelo a los movimientos estratégicos de EBCO, Red Megacentro –firma vinculada a Hernán Besomi, Germán Eguiguren, el grupo Angelini y el Fondo de Inversión Link– aprobó un aumento de capital por US$ 76,4 millones. Este incremento eleva el capital de la sociedad desde US$ 231,6 millones a US$ 308 millones, representados en un total de 207.218 millones de acciones ordinarias. Del total, más de 12.893 millones de acciones fueron suscritas y pagadas el mismo día de la junta extraordinaria -29 de noviembre-, mientras que 10.708 millones están previstas para ser suscritas y pagadas en un plazo máximo de cinco años, en efectivo o en especie.

Este movimiento se da en el marco de una propuesta clave del grupo Angelini. A través de Inversiones Siemel, el conglomerado presentó una oferta al grupo EBCO para adquirir hasta un 10% de participación en Megacentro a un precio de UF 0,01431 ($549,18) por acción. De concretarse la operación en enero de 2025, Siemel aumentaría su participación del 22,13% al 32,13%, consolidando su posición en la empresa.