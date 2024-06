El millonario plan del grupo Urbana: tener un proyecto cerca de las 50 principales estaciones de Metro de Santiago en 15 años

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Diego Durruty está confiado. Dice que el negocio de las oficinas volvió a la vida tras la pandemia. Tanto, que hoy se puede dar el gusto de no hacer rebajas de precios para sumar inquilinos. No hay necesidad, afirma, porque la fila de interesados es larga.

Esto llevó a la compañía que lidera junto a su hermano Andrés Durruty, a activar una serie de proyectos. Pero los planes a largo plazo del grupo Urbana, que es considerado como uno de los mayores operadores institucionales de bienes raíces del país, son en grande, adelanta Diego desde Estados Unidos, donde participó en la apertura a bolsa de la empresa Properties of the Americas (LPA), de propiedad del grupo Jaguar Growth Partners, los estadounidenses que el año pasado compraron el 10% de la firma chilena.

Durruty se sumó como director de LPA. “Para mí, es un tremendo orgullo ser director de esta empresa abierta en bolsa. Es producto de muchos años de relación con Jaguar Growth, que nos compró el 10% del grupo Urbana el año pasado, y de la cual nosotros somos accionistas desde 2013”, explicó.

-¿Esto les facilita el plan de internacionalización del grupo Urbana?

-Esta es la cuarta empresa que los Jaguar abren en Nueva York. Y esto tiene varios ángulos, pero lo principal es que me permite estar en una plataforma que transa en bolsa en EEUU, en que hay otro nivel de sofisticación institucional, y donde el acceso al capital es muy alto. Lo que le explico a mi equipo es que estoy aprendiendo lo que significa estar en una empresa que tranza en Nueva York.

- ¿Cuánto suman las propiedades gestionadas por grupo Urbana?

- Tenemos cerca de 45 propiedades con un valor de activos por US$ 2.500 millones. Los más grandes son el hotel W (que es de un fondo de pensiones alemán) y la obra nuestra en Apoquindo, que es un proyecto institucional con compañías de seguros locales.

Diego Durruty, socio fundador & CEO de grupo Urbana.

Excolegio Adventista

Para esta última iniciativa, el conglomerado local adquirió el terreno donde funcionó el colegio Adventista en Las Condes en unos US$ 50 millones en 2017. Ahí se está levantando un complejo inmobiliario de uso mixto, con edificios para viviendas y oficinas, además de comercio, con una inversión de US$ 220 millones.

“Se termina en diciembre y estamos planificando inaugurar en marzo de 2025”, explica Durruty.

En carpeta tienen otro desarrollo de uso mixto, específicamente en la calle Tajamar, entre los números 223 y 245; y por la calle Encomenderos 236, una iniciativa frente al Costanera Center. En un paño de 4.313 metros cuadros de superficie bruta, el grupo levantará dos edificios para oficinas y viviendas, además de locales comerciales.

“Esperamos a fin de año partir con la demolición (de las estructuras existentes). La inversión total alcanza a UF 4 millones (US$ 163 millones)”, adelanta.

El financiamiento será mixto: institucionales y family office (u oficinas de patrimonios familiares). “Estamos invitando a un grupo extranjero”, dice Durruty, quien por temas de confidencialidad no revela el nombre de la compañía.

La confianza

- ¿La situación actual del mercado inmobiliario chileno da para otro proyecto de estas magnitudes en la zona oriente de Santiago?

- Cuando tienes proyectos de uso mixto, al final son cuatro edificios en uno, y ese edificio particular compite en su industria en ese barrio. Por ejemplo, en el proyecto del colegio Adventista, es una torre multifamily de 100 departamentos (unidades destinadas para renta) que compite en la zona de Apoquindo; es un edificio de oficinas de 20 mil m2 compitiendo en esa zona. Entonces, no es que sean cuatro torres de oficinas compitiendo en el sector de Apoquindo. Si en el proyecto del colegio Adventista hubiera hecho cuatro torres multifamily, chuta, estaría con mucho susto.

- ¿Las colocaciones en el mercado de oficinas han sido muy difíciles?

- No, porque el mercado se dio vuelta a partir de marzo. Como el Banco Central empezó a bajar la tasa el año pasado, eso se demoró como seis meses para que impactara realmente en la economía. Pero el mercado de oficinas está de vuelta. Yo acabo de reservar 7 mil metros cuadrados de mi torre de Apoquindo con una compañía internacional, que va a tener su logo arriba en el edificio. Además, tengo siete empresas, que suman 30 mil metros cuadrados, que me están cotizando o negociando, y la torre tiene 20 mil m2. A partir de marzo, no volví a realizar una propuesta con baja de precio. Me piden descuentos y no los considero.

- ¿Esto los llevó a querer comprar el proyecto de la inmobiliaria Indesa, de Felipe Ibáñez Scott, en la esquina norponiente de las avenidas Manquehue con Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde por años funcionó un supermercado Lider?

- El proyecto en el colegio Adventista nos llevó a darnos cuenta que tenemos la demanda en la punta de los dedos y que hay mercado para esto.

Terreno de Indesa

No obstante, consultado sobre las negociaciones para adquirir el terreno de Indesa, Durruty dijo que no se puede referir por temas de confidencialidad. Extraoficialmente, las negociaciones estarían bastante avanzadas y el plan del grupo Urbana sería reformular el proyecto aprobado por la Dirección de Obras de Las Condes.

En 2021, la DOM otorgó un permiso de edificación a Indesa que permite la construcción de dos edificios de más de 20 pisos (para 225 departamentos y 72 oficinas) y una placa comercial con 42 locales, todo con una inversión de unos US$ 170 millones.

De lo que sí puede, y quiere hablar Durruty, es de los objetivos del grupo inmobiliario para los próximos años.

“Nuestro plan estratégico de largo plazo es tener un proyecto Urbana a 500 metros de las cincuenta principales estaciones de Metro de Santiago; ahí entra Adventista, Tobalaba, Manquehue, Estadio Nacional, entre otros”, destaca el directivo, quien precisa que el plan es a 15 años, a un promedio de tres obras por año.

- ¿Hay confianza en Chile?

- Sí, porque nosotros estamos en el negocio de la renta de viviendas (y de oficinas y comercio), que se mantiene e, incluso, se acrecienta la demanda en una situación de crisis.

Además, nosotros sí le creemos a Chile, es un tremendo país, llevo 28 años en esto y he crecido y navegado con los gobiernos de izquierda y derecha. Nuestro país es increíble.