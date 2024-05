El rey de los infomerciales "Llame ya" concretará la mayor compra de bienes raíces en la historia del área de Miami

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Ajit “AJ” Khubani hizo una fortuna vendiendo artilugios como el "PedEgg", para eliminar los callos de los pies, y el Horsepower, para deshacerse de la suciedad, a través de anuncios “Llame ya”.

Ahora, el "rey de los infomerciales" está a punto de invertir ese dinero en una de las compras de bienes raíces más grandes jamás realizadas en el área de Miami.

Khubani acordó pagar US$ 100 millones por tres parcelas de un complejo frente al mar en una isla de Miami Beach, dijeron personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas porque la información es confidencial. Un segundo comprador adquiriría la cuarta parcela restante por US$ 22 millones.

Nuevo récord

En total, la propiedad de casi 1,2 hectáreas de La Gorce Island se vendería por alrededor de US$ 122 millones, lo que la convertiría en la vivienda más cara jamás vendida en el área de Miami.

El récord anterior era de la mansión que Ken Griffin compró en 2022 por US$ 107 millones, que hasta el momento ha sido la única compra en el área de Miami que ha superado los US$ 100 millones.

La propiedad de La Gorce se puso a la venta inicialmente por US$ 170 millones en 2022, según un listado. Pertenecía al Dr. M. Lee Pearce, un médico e inversionista en atención médica que murió en 2017. Está previsto que las ganancias de la venta se destinen a su fundación benéfica.

La finca se compone de cuatro parcelas: las tres que Khubani está comprando, que incluyen dos casas y un parque privado, y una cuarta con una casa más grande que irá a parar a otro comprador. En total, suma 12 dormitorios y cuatro puertos deportivos.

Las condiciones finales de la compra, en el número 18 de La Gorce Circle, aún dependen de la obtención de autorizaciones locales para dividir la propiedad.

Hijo de inmigrantes indios

Khubani nació en Nueva Jersey en una familia de inmigrantes indios. Él y sus hermanos dirigen varias empresas, como BulbHead e Ideavillage, que venden productos bajo el lema "Como se ve en la televisión".

La familia ha ganado dinero recientemente con bienes raíces en el sur de Florida, y uno de los hermanos, Anand, vendió un terreno frente al mar en Palm Beach por US$ 85 millones el mes pasado, según muestran los registros. Había comprado la propiedad por US$ 12,7 millones en 2005. La transacción fue informada por el Real Deal.

Las ventas de casas de lujo en el sur de Florida han sido impulsadas por compradores ultraricos como Jeff Bezos y Griffin. Los desarrolladores han comenzado a comercializar penthouses en nuevas torres de alta gama por más de US$ 100 millones, confiando en la afluencia continua de compradores con mucho dinero atraídos por el clima más cálido y los impuestos más bajos.