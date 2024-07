Los conflictos que tiene abiertos el MOP con los cuatro hospitales concesionados en operación

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En plena pandemia, la autoridad puso en práctica un conjunto de mecanismos jurídicos para enfrentar la crisis sanitaria, que obligó a todos los centros de salud que operan bajo el modelo de concesión a implementar una serie de servicios adicionales y extraordinarios a los establecidos en sus respectivos contratos.

Las medidas incluyeron la ampliación de las camas disponibles, contratación de más personal sanitario, aumento en gastos de insumos y servicios de limpieza, entre otras acciones, panorama que derivó en alzas de costos operativos de los centros de salud concesionados en funcionamiento en dicho período.

Específicamente, se trata del nuevo Hospital Félix Bulnes (ligado al grupo italiano Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile), los hospitales El Carmen de Maipú y Dra. Eloísa Díaz de La Florida (operados por la concesionaria San José Tecnocontrol, con sede en España) y el Hospital de Antofagasta , vinculado a la firma española Sacyr.

Las autoridades pusieron en práctica múltiples mecanismos jurídicos para enfrentar la crisis sanitaria, lo que obligó a los hospitales concesionados a implementar una serie de servicios adicionales y extraordinarios no contemplados de manera inicial en los contratos.

Estos ajustes llevaron a que, a la fecha, la cartera liderada por Jessica López se encuentra enfrentando tres juicios arbitrales por un monto total de US$ 9 millones, una discrepancia en el Panel Técnico de Concesiones por US$ 100 millones y un proceso en la comisión conciliadora.

Zoom a los casos

La primera concesionaria que abrió un flanco contra el MOP fue la del Hospital Félix Bulnes. A principios de 2021, la sociedad ingresó una discrepancia ante el panel, instancia en la cual solicitó un monto total de UF 53.077 (unos US$ 2 millones), debido a que la empresa tuvo que “soportar las exigencias y costos adicionales asociados a la crisis”. Aún así, el panel declaró que la información fue insuficiente, por lo que no acogió las peticiones de la firma, que escaló el caso a la comisión arbitral, proceso que sigue en curso.

Y en mayo pasado, la concesionaria volvió a recurrir a la misma instancia pidiendo una compensación por un total de UF 2.409.452 (más de US$ 100 millones), argumentando que la pandemia causó que el hospital operara de manera completamente diferente a lo acordado, proceso que aún está en curso.

Por su parte, en septiembre de 2022, la concesionaria del Hospital de Antofagasta acudió al panel solicitando una compensación de UF 96.749 (cerca de US$ 4 millones) por mayores gastos en ítems de aseo y servicio, en gestión integral de residuos, alimentación y seguridad durante 2020. En este caso, la entidad técnica acogió la consulta, y recomendó al MOP un pago de UF 71.135 (casi US$ 3 millones) a la firma, solicitud que no fue acatada. Este hecho llevó a la concesionaria a escalar el conflicto a la comisión arbitral, proceso que está en etapa probatoria. Luego, en octubre de 2023, la concesionaria volvió a acudir al panel, esta vez solicitando UF 76.693 (US$ 3 millones) por los sobrecostos a los que tuvo que incurrir en 2021 y 2022 por los servicios adicionales durante la pandemia, solicitud que fue acogida por el panel, recomendando una compensación de UF 32.741 (más de US$ 1 millón). Aún así, la firma acudió nuevamente a la comisión, juicio que está recién comenzando.

A diferencia de las acciones de las concesionarias a cargo del Hospital Félix Bulnes y del de Antofagasta, San José Tecnocontrol -operadora de los establecimientos de Maipú y La Florida- tomó otro camino, debido a que el contrato se rige por la normativa antigua del sistema. Así, actualmente, la concesionaria se encuentra en la comisión conciliadora, instancia en la cual está pidiendo una compensación por los sobrecostos a los que incurrió en la pandemia.

En este escenario, fuentes de la industria recalcaron que las tres concesionarias involucradas en estos conflictos tienen “todas las de ganar”. Según señalaron, el MOP dejó en claro en distintas oportunidades que está dispuesto a pagar por los sobrecostos relacionados a la operación surgidos en pandemia. Sin embargo, enfatizaron que la cartera no está dispuesta a compensar a las empresas que, durante la crisis sanitaria, se encontraban en etapa de construcción, argumentando que se trata de riesgos de los privados.

Cambios en los contratos

Consultado sobre un posible problema en los contratos de concesión con dos mandantes, el Director General de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, señaló que este mecanismo existe en la mayoría de las obras, fórmula que ha sido exitosa. Sin embargo, recalcó que es posible que en el futuro se abra un debate respecto a la forma de operar de los 20 hospitales bajo el sistema de concesiones que aún no están operativos. “A propósito de estas dificultades que estamos recién dimensionando, se abre un debate en el sentido de si efectivamente debiéramos hacer algún cambio en cuántos servicios debería tener la concesionaria. Esta es una conversación permanente con el Minsal”, recalcó Sánchez.

Asimismo, señaló que sí han realizado cambios ya que -a diferencia de la primera camada de hospitales concesionados-, los proyectos posteriores ya no incorporan una serie de servicios como limpieza, seguridad y alimentación.

“A mí no me preocupa que estos proyectos hayan tomado el camino de la resolución de controversias. La gran gracia de estos instrumentos es que ayuda a moldear las necesidades hasta llegar a un buen ajuste. Estamos justamente en ese momento”, concluyó el director.