MOP lanza plan de medidas para entregar mayor liquidez a las empresas y agilizar los contratos ante crisis del sector

El Gobierno sigue implementando medidas para ayudar al rubro de la construcción. En la mañana del lunes la ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunció el Plan para el Crecimiento y la Liquidez de las Empresas de Obras Públicas, cuyo objetivo es entregar respuesta a la necesidad de reactivación económica; adelantar recursos para la ejecución de obras y agilizar la gestión de los contratos para dar continuidad a la ejecución de infraestructura.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la secretaria de Estado declaró que la Dirección General de Obras Públicas debe entregar un adelanto del 20% del valor de las obras a las empresas que lo soliciten, lo que, según explicó López, les permitirá a las empresas levantar su faena u obra con recursos del propio contrato.

“Las medidas de reactivación que presentamos hoy van en la línea de apoyar a las empresas para asegurar el empleo de los casi 50.000 trabajadores contratistas y dar continuidad a las obras de infraestructura, protegiendo los territorios y sus habitantes. Como Ministerio tenemos casi 1.800 obras en ejecución y nuestro objetivo con estas medidas y cambios normativos es darle continuidad a cada una de ellas”, señaló la titular de cartera.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el conjunto de medidas presentadas por el MOP para agilizar la ejecución de obras, destacando la voluntad que tiene el Gobierno para apoyar al rubro de la construcción.

“La economía chilena está volviendo a crecer, ha ido ganando impulso en los últimos meses, pero sabemos que el crecimiento no es parejo, y hay actividades que están rezagadas. Una de ellas es la inversión y, sectorialmente, la construcción. Por esta razón es muy importante que desde los distintos ámbitos podamos apoyar la reactivación de este sector, no solamente porque genera empleo, sino porque además genera capacidad productiva hacia el futuro, complementando e incentivando inversiones del sector privado. Estamos 100% comprometidos con la reactivación. La reactivación no es solamente un tema macro ni de los grandes números, también significa ir a apoyar a sectores que tienen potencial de crecimiento", señaló el ministro Marcel.

Finalmente, el presidente de la CChC señaló que el nuevo plan lanzado por el Gobierno es un hito importante en medio de la compleja situación que vive el sector de la construcción; y que como consecuencia de este aumento de la inversión habrá más contratación de personas, más empleo, lo que genera un círculo virtuoso.

“Como Cámara Chilena de la Construcción estamos disponibles para colaborar junto al Estado en medidas que apunten a reactivar el sector y especialmente al área de la infraestructura de obras públicas que es tan importante para mejorar la calidad de vida de las personas”, enfatizó Vicuña.

Medidas para la reactivación

En la instancia, la ministra aprovechó de destacar una serie de medidas que fueron aprobadas por la Contraloría General de la República, como la posibilidad de otorgar al contratista un anticipo para financiar partidas contratadas como “valores proforma” (trabajos de cambio de servicios antes de comenzar la obra), además de cambios en servicios de luz, agua, telefonía, gas, entre otros, que la empresas deben contratar a terceros.

En la misma línea, la ministra López explicó que para dar respuesta a la dificultad que presenta el MOP cuando se terminan los contratos anticipadamente, la cartera podrá intervenir en las obras que quedan abandonadas, ejecutando las obras provisionales que se requieran por razones de seguridad o que sean indispensables para evitar trastornos a la comunidad o el deterioro de lo construido.

Además, el ministerio señaló la ampliación de las causales por las cuales es posible la ejecución inmediata de modificaciones de contratos sin esperar la tramitación que lo aprueba.

Por último, la ministra López anunció una serie de medidas administrativas que permitirán simplificar la documentación y los antecedentes que se requieren a los contratistas en las licitaciones y la incorporación de elementos de perspectiva de género.