Nuevo socavón en Viña del Mar: expertos llaman a revisar colectores de aguas lluvias y a modificar Plan Regulador Comunal

El foco público volvió a posarse sobre la Quinta Región. Las intensas lluvias de la noche del pasado sábado desembocaron en un nuevo deslizamiento en las dunas de Cochoa, lo que dejó ahora en riesgo de derrumbe al Edificio Euromarina II -a metros de la torre Kandinsky, la primera afectada-, abriendo un nuevo debate sobre el futuro de esa zona.

Este nuevo socavón es el tercer incidente de este tipo que afecta al sector de Reñaca, Viña del Mar, en el último año, y el cuarto edificio que queda en riesgo de derrumbe, número que podría seguir aumentando. De acuerdo con expertos consultados, en la zona de las Dunas de Cochoa se seguirán viendo deslizamientos si las autoridades respectivas no toman las medidas necesarias para detener este problema y advirtieron que la situación podría empeorar en el corto plazo debido a que en este invierno se esperan potentes lluvias que podrían agravar los socavones existentes, partiendo por las precipitaciones anunciadas para esta semana.

“En menos de un año hubo tres deslizamientos de tierra importantes, y vamos a seguir viendo estos eventos de gran escala. Pero hay algo que nos falta por ver: no sabemos si las medidas de mitigación de los otros dos socavones van a resistir”, señaló Katherine Toro, ingeniera geóloga de la Universidad de Chile.

Cursos de acción

Los especialistas destacaron que existe una serie de medidas inmediatas necesarias para prevenir nuevos deslizamientos. El arquitecto urbanista y candidato a alcalde por Viña del Mar, Iván Poduje, destacó que la principal acción de las autoridades es realizar lo antes posible un diagnóstico de la red de colectores de la zona. “Esta es la clave para este problema. Los edificios van a seguir ahí, y la lluvia no se va a detener. Hay que hacer un estudio de los colectores y ver las condiciones de cada uno. También es clave empezar a diseñar nuevos colectores. Acá el problema central es hidráulico, la red está saturada”, detalló.

Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar. Foto: Agencia Uno

En tanto, Katherine Toro enfatizó en la necesidad de que las constructoras y los municipios, estén “obligados” a escuchar e implementar las medidas que recomiendan las instituciones relacionadas con el estudio del medio ambiente, como el Servicio Nacional de Geología y Minería. “El Sernageomin ha realizado no una, sino varias advertencias y recomendaciones asociadas a este tipo de dunas. Llevaba años comentando que el sector de las Dunas de Cochoa no iba a resistir, pero no tiene la facultad de obligar a las constructoras o a los municipios a tomar ciertas acciones y resguardos, medida que podría impedir este tipo de fenómenos”, señaló.

Cambios en el PRC

Pero los especialistas concordaron en que antes de realizar las medidas ya mencionadas, es urgente modificar el Plano Regulador Comunal.

Según un levantamiento de información realizado por Poduje, hoy en el sector de las Dunas de Cochoa se podrían levantar 1.000 edificios más. “Uno puede construir en duna, eso no tiene nada malo. El problema es cuando esta se sobrepuebla, como ocurrió en el sector de Reñaca. Hay que detener esta urbanización indebida que está ocurriendo”, detalló el urbanista.

El Director de la Escuela de Arquitectura UC y exsecretario Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, Luis Eduardo Bresciani, explicó que es necesario revisar lo antes posible el PRC de Viña del Mar, para así adaptarlo a las condiciones actuales. “Todos estos edificios fueron construidos hace bastante tiempo, pero sigue habiendo terrenos en esa parte de la comuna a la venta. Hay que paralizar los permisos de edificación y realizar cambios en el plan regulador, para así contener el problema”, señaló.

Consultada, la Municipalidad de Viña del Mar no hizo comentarios.

Durante una comisión investigadora relacionada con los incendios, este lunes en el Congreso, la alcaldesa Macarena Ripamonti recalcó que como municipio están decididos a cambiar el PRC. “Nosotros lo tomamos como un propósito personal porque tenemos una regulación de más de 20 años y necesitamos cambiarla, incorporar cuestiones fundamentales como es la protección del santuario (dunar) pero también la vida de las personas”, concluyó Ripamonti.