Sector construcción en alerta: el 50% de las comunas de la RM está en proceso de modificación de sus planes reguladores

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La industria inmobiliaria y de la construcción se está enfrentando a un nuevo frente que tiene en alerta a las distintas entidades del rubro.

En la actualidad, 26 de las 52 comunas de la Región Metropolitana están modificando su Plan Regulador Comunal (PRC), de acuerdo al último levantamiento de datos informado por Marisol Rojas, vicepresidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA).

Junto a las implicancias que tiene el desarrollo simultáneo de estos procesos que involucran al 50% de los municipios de la capital, desde la industria añaden el efecto que tienen los prolongados tiempos de tramitación involucrados.

Tres comunas de la capital -Cerrillos, Maipú y Providencia- han congelado la entrega de permisos de construcción.

Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), los planes comunales en proceso de modificación iniciaron su evaluación ambiental hace más de cinco años, en promedio, estimando que pueden alcanzar siete u ocho años hasta finalizar la tramitación.

A pesar de que las entidades del rubro -como la CChC, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la AOA- ven necesaria esta acción debido a que hay comunas que se rigen por normas de hace 25 años, la magnitud del panorama actual los tiene preocupados. Esto, por cuanto los procesos de modificación de PRC tardan años y, al haber varias comunas en trámite, podría incidir en una baja en el ingreso de nuevos proyectos debido a que la incertidumbre generada por la modificación de esas normativas urbanísticas podría derivar en un estancamiento a nivel regional y, en el peor de los casos, agudizar la crisis habitacional.

“(Esta demora) genera incertidumbre y frena la inversión y el empleo. En suma, aleja la posibilidad de reactivar la economía y volver a crecer. Si no hay certezas, no hay proyecto y si no hay proyecto, no hay empleo”, advirtió Juan Armando Vicuña, presidente de la CChC.

La vicepresidenta de la AOA añadió que otro foco de preocupación para la industria es que las autoridades comunales de turno han ido haciendo PRC con normativas cada vez más restrictivas dependiendo de las demandas de los habitantes de cada comuna, “en vez de responder realmente al crecimiento urbano de las ciudades, lo cual inhibe aún más el desarrollo futuro”.

Finalmente, desde los gremios de la construcción advierten sobre el efecto multiplicador que podría tener la decisión adoptada en los últimos meses por tres comunas de la RM -Cerrillos, Maipú y Providencia- en cuanto a postergar sus permisos de construcción en el marco de la modificación de los PRC. Este panorama, enfatizaron, puede seguir replicándose en otras zonas de la capital, “dificultando aún más el acceso a la vivienda en el país”.

Llamado de privados

¿Qué factores explican la actual acumulación de reformas a los PRC. Entre diversas razones, los expertos y directivos gremiales consultados destacaron las falencias en materia de capacidad económica y de recursos humanos de los municipios de llevar adelante estos procesos, sumado a que muchos de sus procedimientos no tienen plazos fijos.

A ello agregan un factor político originado en que la toma de decisiones técnicas -en materia de ciudad y desarrollo- no existen los contrapesos suficientes en relación a las opiniones de las comunidades y los vecinos.

Desde el rubro proponen una serie de fórmulas para enfrentar y agilizar su tramitación.

Por ejemplo, Slaven Razmilic, director ejecutivo de la ADI, enfatizó que estos procesos de modificación del PRC pueden mejorar a través de mecanismos de participación con plazos claros, coordinación intercomunal y énfasis en densificación equilibrada que permita dar respuesta general a problemas comunes a todo el área metropolitana.

Por su parte, Vicuña destacó que es necesario fortalecer a los municipios en materia técnica y que reciban apoyos desde las Seremis de Vivienda y Urbanismo, lo que permitiría que los gobiernos locales puedan llevar de manera más autónoma estos procesos.

En tanto, Marisol Rojas enfatizó la importancia de simplificar los procesos, establecer estándares de ciudad para la formulación de los planes reguladores, no solo comunales, y dar mayor autonomía en la administración de los recursos a las comunas para el financiamiento de estas materias.

“Plan de apoyo”

A diferencia de las entidades privadas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo señaló que es una buena noticia que varios municipios estén actualizando sus planes reguladores. Sin embargo, enfatizó que el proceso de actualización requiere “mejoras profundas”.

Para abordar este problema, el Minvu señaló que quieren implementar un Plan de Apoyo para la actualización de los PRC, cuyo objetivo es alcanzar procesos más efectivos y oportunos mediante rediseño de normas y procedimientos; relevar la gobernanza regional y la descentralización, convocando a todos los actores; y priorizar la integración social y urbana, y prevención de riesgo de desastres.

“Las actualizaciones no pueden ser vistas como una amenaza, por el contrario, son una oportunidad para todas las partes”, concluyó la autoridad.