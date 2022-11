Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, fue condenada a más de 11 años de prisión por el fraude de la startup

Elizabeth Holmes fue condenada a más de 11 años en prisión por convertir de manera fraudulenta su startup de análisis de sangre Theranos en una empresa de US$ 9 mil millones que colapsó en medio del escándalo.

La sentencia impuesta este viernes por el juez federal de distrito Edward Dávila, en San José, California, está mucho más cerca de los 15 años que pidieron los fiscales de lo que buscaban los abogados de Holmes: arresto domiciliario o 18 meses de prisión como máximo.

La sentencia culmina una saga de varios años que ha cautivado a Silicon Valley, inspirando libros, documentales de televisión, podcasts y películas sobre la desertora de la Universidad de Stanford que se convirtió en una famosa empresaria, solo para ver cómo su compañía colapsaba cuando su tecnología fue expuesta como un fiasco.

Holmes apareció en la corte con un vestido y un abrigo negros, visiblemente embarazada, y se sentó erguida en su silla junto a sus abogados, sin tocar el respaldo de su asiento. Al escuchar su condena se puso de pie para abrazar a sus padres, quienes estaban sentados en la primera fila de la sala detrás de ella.

Antes de la decisión de la sentencia, se dirigió a la sala del tribunal llorando, se disculpó con las víctimas y los inversores y dijo que asumía toda la responsabilidad por Theranos.

“Estoy devastado por mis fallas”, dijo Holmes. “Mirando hacia atrás, hay tantas cosas que haría de manera diferente si tuviera la oportunidad. Traté de realizar mi sueño demasiado rápido”.

Restitución de las víctimas

Un jurado condenó a Holmes en enero por cuatro cargos de fraude electrónico y conspiración después de que los fiscales presentaran pruebas y testimonios de testigos de que ella sabía que los dispositivos de análisis de sangre que presentó como revolucionarios para los capitalistas de riesgo y los inversionistas adinerados en realidad no funcionaban.

El juez dijo que abordará la restitución de las víctimas en una fecha futura. El gobierno ha propuesto que se ordene a Holmes que pague US$ 800 millones a los inversionistas que perdieron dinero en Theranos. Sus abogados han dicho que "básicamente no tiene activos". Un informe previo a la sentencia de la oficina de libertad condicional del gobierno dijo que sus "modestos activos" se ven superados por US$ 450.000 en préstamos para su acuerdo civil con los reguladores de valores y más de US$ 30 millones en pasivos por honorarios legales.

Durante más de cuatro horas antes de que se anunciara la sentencia, ambas partes presentaron argumentos sobre si el juez debería aumentar o reducir la duración de la pena. Los abogados de Holmes convencieron al juez de que no tomara en consideración ninguno de los cargos de los que fue declarada inocente durante su juicio, incluido el fraude al paciente. Los fiscales argumentaron que se justificaba una sentencia más larga porque Holmes “mostró un desprecio imprudente o consciente del riesgo que Theranos representaba para los pacientes”.

Cuando el juez preguntó si alguna víctima deseaba hablar, solo una persona se ofreció como voluntaria. Alex Shultz es hijo del difunto George Shultz, el exsecretario de Estado que formó parte del directorio repleto de estrellas de Theranos, y el padre de Tyler Shultz, quien trabajó brevemente en Theranos antes de perder la fe en la tecnología de la compañía y convertirse en un denunciante. .

Alex Shultz repitió en la corte cómo un investigador privado insinuó a su hijo y los abogados de Theranos lo “profanaron” después de que se volvió contra Holmes.

“Mi hijo durmió con un cuchillo debajo de la almohada pensando que alguien lo iba a asesinar”, dijo. “Fue una experiencia agotadora”.

Los cargos por los que fue declarada culpable conllevaban una sentencia máxima de 20 años de prisión. Fue declarada no culpable de todos los cargos de estafa a los pacientes, a pesar de la evidencia presentada por el gobierno de que miles de consumidores que pagaron por las pruebas de Theranos obtuvieron resultados inexactos.

"Brillante"

El juez Dávila describió a Holmes como "brillante" y dijo que el caso de Theranos era preocupante en muchos niveles.

“La tragedia de este caso es que la Sra. Holmes es brillante” y tuvo éxito en una industria dominada por hombres. Agregó que si bien las fallas en Silicon Valley no son infrecuentes, el caso de fraude de Holmes se basó en “tergiversaciones, arrogancia y mentiras simples”.

Los fiscales argumentaron que una larga pena de prisión está justificada dado el alcance del fraude y la necesidad de enviar un mensaje de disuasión al sector de las empresas emergentes, donde la jactancia de "finge hasta que lo logres" ha sido omnipresente.

Los abogados de Holmes argumentaron que ella merece indulgencia porque no es la tramposa que los medios de comunicación han dicho que es. Instaron a Dávila a que viera a Theranos no como un castillo de naipes sino como una empresa valiosa, impulsada por su CEO ingeniosa y trabajadora.

Durante su juicio de cuatro meses, Holmes tomó la decisión inusual y arriesgada de testificar en su propia defensa. Ella contó entre lágrimas cómo fue violada mientras estudiaba en Stanford y afirmó que su expareja y expresidente de Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani, abusó psicológica, física y sexualmente de ella, acusaciones que él negó.

Balwani, quien fue condenado en julio después de un juicio por separado, enfrenta una sentencia en diciembre.