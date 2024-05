Andes Solar y cambios a PMGD: "Sería nefasto revisar el precio estabilizado y su formulación, con retroactividad, es jugar con la seguridad jurídica de las inversiones"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En una etapa de consolidación y de reorientación en Chile tras emprender por instalaciones de autoconsumo y luego los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Ese es el momento que vive la empresa de energías renovables Andes Solar, que busca agregar 300 MW adicionales en nuevos desarrollos durante este año para tener un pipeline de cerca de 2,5 GW en el país entre iniciativas solares, eólicas y almacenamiento (BESS), pensando ahora ir más allá de los PMGD que fueron el foco durante sus primeros años.

Su socio fundador, exgerente general y actual director, César Gimeno, dice no conocer ningún otro sitio donde haya un tratamiento especial para los PMGD. Si bien reconoce que es un mercado que "ha sido muy exitoso en Chile", sincera que este nicho que ha sido fundamental para la firma va un poco "hacia abajo", por lo que en el año 2021 empezaron a desarrollar grandes proyectos: "Queremos dar el salto desde hacer PMGD a hacer proyectos más grandes como son los proyectos utilities".

Gimeno explica que esos 2,5 GW de proyectos en desarrollo son iniciativas con socios, con financiamiento asegurado, donde no pretenden ser los propietarios finales del activo. "Tenemos un acuerdo de desarrollo de esos proyectos y queremos también dar el paso de hacer la construcción y la operación y el mantenimiento de esos proyectos", detalla.

El directivo español, quien también es delegado de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), advierte que no solo Chile, sino también España, está en un momento de retos regulatorios principalmente y económicos, donde esta transición energética "necesita un segundo impulso regulatorio" para continuar por esta senda. Y, junto con abordar el proceso de ajustes que gatilló la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Ministerio de Energía por los PMGD en medio de su fuerte crecimiento, recalca que el mercado del autoconsumo ha estado muy aletargado y que "ahora es el momento en que despierte en Chile y ahí queremos ser un actor de relevancia".

Y reflexiona: "Chile ha sido pionero en el mundo a la hora de instaurar energías renovables. Sería una pena que por determinadas cosas de la ley de almacenamiento, las tarifas congeladas o el tema medioambiental, no se siguiera en esta senda y no fuera capaz de dar este segundo impulso a la transición energética, que es lo que necesita ahora el sector".

- Se hará una revisión al DS 88 que regula los PMGD y, en paralelo, se impulsarán cambios en la norma técnica de conexión y operación de estos. ¿Qué tan dañino sería si eventualmente de nuevo se revisa el precio estabilizado?

- Chile está considerado como el país más seguro de Latinoamérica a nivel de estabilidad regulatoria, algo que es lo más importante para la inversión, sobre todo si es extranjera. Cualquier modificación no puede ser retroactiva porque estarían cambiando las reglas de juego a mitad de partido. Esto es lo más importante. Respecto a la norma técnica de conexión y operación y el autodespacho, entiendo que son requisitos técnicos que necesita el Coordinador para poder operar con seguridad y fiabilidad la red eléctrica. La alta penetración de renovables es imposible sin una red digital gestionable. Todo lo que sea avanzar hacia una red digital gestionable es bueno en el medio y largo plazo tanto para la energía fotovoltaica, como la eólica, las baterías y otras.

- ¿Pero no se justifica una revisión? El Coordinador Eléctrico ha hecho recomendaciones normativas al Ministerio y solicitó a todos los coordinados información sobre la estructura societaria de las firmas, enfocándose en los PMGD.

- Si es una cuestión técnica, habrá que revisarla. Ahora bien, sería nefasto para el país revisar el precio estabilizado y su formulación, con retroactividad, porque sería cambiar las reglas del juego y jugar con la seguridad jurídica de las inversiones. Y de seguro que habría muchas demandas por parte de los fondos internacionales por esa pseudo expropiación de los derechos de esos inversionistas que invirtieron con unas reglas en su momento. En España todavía hay demandas abiertas de fondos que invirtieron en renovables en la época del 2008 y, por cierto, España está perdiendo todas las demandas. Por otra parte, tampoco entiendo que el Coordinador Eléctrico quiera conocer las estructuras societarias de los PMGD. Chile es un país abierto a la inversión extranjera, que ha traído riqueza y prosperidad a Chile.

- ¿Cómo ven la regulación en materia de almacenamiento?

- Al día de hoy el problema es que las reglas de juego no están claras. Es difícil la regulación eléctrica porque es muy compleja, pero es momento de pedir a nuestros responsables políticos y gobernantes que lo saquen ya para que, con esas reglas claras, el mercado entienda hacia dónde tiene que evolucionar. Esas inversiones que son muy intensivas en capital por lo que necesitan un horizonte temporal claro y cómo se va a tratar la potencia de suficiencia. Como empresa tenemos claro que los proyectos utility van con un porcentaje de almacenamiento, pero el almacenamiento Stand Alone es una incógnita.

- ¿Está en los planes inmediatos entrar a la industria del hidrógeno verde?

- Lo vemos como un tema todavía muy incipiente que tienen que pasar muchas etapas hasta que se convierta en una realidad masiva. Lo estamos siguiendo, sin duda, pero no es que estemos desarrollando parques eólicos o solares para producir hidrógeno verde. Europa ha dado hasta el 70% de subvención de los costos de un proyecto para que este sea viable. ¿Para dónde para mí tiene sentido el hidrógeno verde hoy? Donde ya está el hidrógeno. Es decir, si en tu proceso de producir amoniaco necesitas hidrógeno, cambiemos el hidrógeno gris por hidrógeno verde. Tenemos que correr donde ya sabemos andar y, donde estamos gateando, dejemos el tiempo para que esa tecnología madure, aumente rendimiento y eficacia, disminuya costos y luego corramos.

- ¿Cómo están viendo el avance regulatorio y las prioridades establecidas por el Gobierno en materia energética?

- Respecto a las autoridades, especialmente el Ministerio, visto con un poco más de distancia respecto de la contingencia operativa, me parece que se han preocupado por otras cosas y no han centrado su foco en la transición energética. No sé si el ministro está un poco solo. Las cosas parece que están con el freno de mano puesto, que no van al ritmo que requiere el país, la industria y el momento histórico que estamos viviendo. A nivel medioambiental, si bien hay que poner todo el celo y ser muy puntilloso para que los proyectos se desarrollen amistosamente con el medio ambiente y las comunidades, se ha llegado a una situación de mucha complejidad, con cambios regulatorios incluidos. Cuanto antes sepamos si un parque solar o eólico será viable ambientalmente, menos trabajo para el desarrollador y para la administración. Ahí hay un trabajo que hacer importante para tener las reglas claras y que no sea todo tan subjetivo e interpretativo por parte del evaluador. Es importante simplificar los trámites suprimiendo las cosas que no agregan valor al ciudadano, ni a las administraciones, ni a nadie.