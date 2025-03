Apagón: ISA Interchile prevé que investigación interna por evento que generó la falla esté en segundo trimestre

Transelec contradice la versión del Coordinador Eléctrico y asegura que caída del software Scada no impidió recuperación del servicio.

A más de una semana del corte de electricidad que dejó a gran parte del país a oscuras, se siguen sumando antecedentes sobre lo ocurrido ese 25 de febrero. ISA Interchile y Transelec han protagonizado la trama, aunque sin mayores intervenciones públicas, a diferencia del Coordinador Eléctrico que ha debido dar explicaciones ante el Congreso.

Sin embargo, en la correspondencia que se produjo tras el apagón, se relata la versión de las empresas.

Según ISA Interchile, el equipo que erró tiene una posibilidad de falla de una vez en 46 años, lo cual es “inusual, extraordinario” y “no es representativo”.

ISA Interchile apuntó directamente a una carta, señalando que si en ella se refiere a la “desconexión LT 2x500kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar”, como el evento que inició al apagón total en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), “Interchile rechaza tajantemente dicha asociación y serán los procesos y órganos encargados de la investigación quienes definirán dichas responsabilidades y alcances de los distintos actores involucrados durante el apagón total del SEN”.

La firma señala que, tal cual fue informado en el informe de falla de la empresa entregado el 4 de marzo, “la causa raíz del evento subyace en la falla del módulo de comunicaciones y el reinicio de la controladora CESM2 R1F del multiplexor FOX 615, para restablecer las comunicaciones que se encontraban indisponibles e informadas en la limitación operativa”. Precisa que en el intento de recuperación del canal y en la resincronización “se presentó una actuación no esperada e imprevista de dicha función de protección”.

Cuenta que se desarrolla un proceso de investigación en conjunto con el fabricante y el laboratorio de protecciones de ISA, para determinar las acciones que permitan prevenir este tipo de casos. “El informe correspondiente a este proceso se entregará cuando esté disponible, lo cual esperamos que sea durante el segundo trimestre de 2025”, dicen.

Si bien el Coordinador debe entregar a más tardar el 18 de marzo el estudio de análisis de falla, la firma colombiana se alista de cara al proceso que activaría la SEC.

Sobre la operación del tipo de relé instalado, explican, que operó como consecuenciadel reinicio del sistema de comunicaciones, que “ha sido reportado por el fabricante como un caso extremadamente raro y del cual existía solo un antecedente en el mundo (de un total de 17.250 unidades fabricadas). Adicionalmente, si bien la falla en el equipo de comunicaciones aún está en investigación, en principio, podemos referenciar a partir de los datos del fabricante, una confiabilidad calculada para este equipo por el índice MTTF (Mean Time To Failure) de 46 años”. Así, concluyen, “se evidencia que lo ocurrido es completamente inusual, extraordinario y claramente no es representativo del desempeño del esquema de protección”.

El lunes también ahondó en lo ocurrido Transelec en una misiva al Coordinador. Destaca que “la indisponibilidad del sistema hotline de Transelec no impidió el avance de la recuperación del servicio”. El Coordinador Eléctrico ha sostenido que la indisponibilidad del sistema Scada de Transelec resultó determinante para la recuperación del sistema.

Transelec también aseguró que el sistema Scada quedó disponible y conectado al Coordinador a las 17:39 horas. Esto se contrapone con lo señalado en el informe diario del 25 de febrero, que apunta a que la empresa informó que a las 18:16 horas recuperó el Scada. El organismo incluso ha señalado que operó después, aún con intermitencias.

La denuncia ante la SEC

Desde el Coordinador han debido tomar medidas. El lunes envió un escrito a la SEC denunciando un eventual incumplimiento a la normativa eléctrica, respecto a la disponibilidad de información que requiere. En un listado de cinco páginas, donde figuran diversas empresas como Transelec, se precisa que en febrero estas no alcanzaron el mínimo de 99,5% mensual requerido.