Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile: “Esta debería ser la última ley de estabilización tarifaria (...) No puede haber otro proceso”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A principios de mayo, el abogado Camilo Charme, quien se desempeñaba como gerente general, asumió como nuevo director ejecutivo de Generadoras de Chile, entidad que se trazó dos objetivos: que las condiciones de sustentabilidad financiera del sector vuelvan a normalizarse -donde colaborarán para que la ley de estabilización tarifaria pueda ejecutarse “en plazos y en forma”-, y cómo hacer que las inversiones para la transición energética sigan avanzando de manera responsable, considerando que todas las tecnologías en este momento tienen una función.

En medio del reclamo que expuso el CEO de Colbún contra Enel -dos firmas asociadas del gremio- por los cortes de luz, Charme declina referirse al tema y se concentra en la tarea inmediata: “Lo que hay que evitar es cualquier tipo de frustración y entender que esta debería ser la última ley de estabilización tarifaria”.

“Vamos a ver cómo reacciona el sistema de evaluación y de permisos que ahí es donde podemos tener una frustración”, advierte.

El sector de generación, dice, ha colaborado desde 2019 y ninguna industria ha sido sometida a tal estrés financiero durante tanto tiempo. “La industria, a pesar de ello, pudo seguir invirtiendo, operando y cumpliendo con su obligación de suministro de energía al sistema en Chile. Pero no puede haber otro proceso de estabilización, porque ahí ya la imagen país y la predictibilidad regulatoria caerían”, advierte. Apunta a que, más que definir fechas, se logre crear condiciones institucionales, sociales y económicas para que la transición energética en Chile siga avanzando sin llegar a tener un problema de frustración, como no contar con energía, y agrega: “Chile no tiene ese problema por ahora, pero para eso tenemos que seguir tomando decisiones prudentes”.

- Dice que esta debería ser la última ley de estabilización. ¿Qué garantías tienen?

- Lo que tenemos es la credibilidad institucional de Chile, que se ha hecho en los últimos 35 años. También creemos que en el último proceso legislativo se debatió de una manera muy transparente y transversal cuál era la situación de la industria de generación y por eso es que este proyecto tiene un horizonte de ejecución hasta el 2035 y permite que se vaya normalizando la tarifa de una manera progresiva en ese sentido (...) Y no hay ninguna otra señal al respecto más que cumplir oportuna y cabalmente esta ley.

- ¿Cómo ven ahora, con el paso del tiempo, las dificultades que siguen acusando algunas firmas renovables?

- Esto hay que verlo de forma sistémica. Este bloque: la ley de estabilización, los reglamentos de aplicación de la ley de promoción de almacenamiento, más despejar dudas en el debate parlamentario o ciertas discusiones, son señales regulatorias hacia los inversionistas. En ese sentido, se ha ido normalizando también el escenario regulatorio y esta predictibilidad que como generadoras siempre estamos conversando con la autoridad de turno. Ahora, los inversionistas ahí van a tener que ir tomando cada uno su decisión (...), pero al menos las empresas que están en Generadoras de Chile están en el proceso de inversión. Representamos el 70% del sistema eléctrico de generación, es decir, realmente este es el grupo de empresas que está invirtiendo en energías renovables en Chile.

- El 30 de mayo se realizará la primera reunión de la mesa de trabajo de estabilización. ¿Hay inquietud de que se abran temas que creen cerrados? Por ejemplo, la renegociación de contratos.

- La idea de la mesa es dialogar. El liderazgo del Gobierno en conducir esa mesa es esencial. No puede haber renegociación forzada de contratos, estos fueron suscritos de buena fe según las reglas que estableció el Estado y forzar a ello no es una renegociación y eso sería una pésima señal. Lo que hay que ver es cómo mejoramos las condiciones para que haya más competencia de actores, los precios sean más competitivos en las licitaciones y haya mejor calidad. Tenemos que hablar qué es lo que ha pasado con, por ejemplo, la electrificación de la sociedad chilena. Tal vez de esa mesa, y puede ser muy prudente, que salga la idea que es el momento de presentar señales regulatorias para actualizar y mejorar el sistema de calidad de servicio de la distribución.

- ¿Se debiese abrir ahora la discusión de la medición inteligente?

- Este es el momento. Ya lo hemos retrasado demasiado (...).

- ¿Es posible que el proyecto de transición energética se despache del Congreso a mitad de año?

- Lo vemos posible. Estamos contentos de que pudimos aportar y que tanto el Gobierno como el Senado entendieron que lo mejor en este proyecto es centrarse en transmisión. Creemos que en la Cámara de Diputados también esa conversación se va a entender. ¿Qué hemos dicho? Transmisión sí, licitación de almacenamiento en Chile no es necesario. Y todos los otros tópicos fueron también dejados de lado de una u otra manera. El proyecto se ha encauzado de muy buena forma. (En cuanto a los reingresos tarifarios) entendemos que va a ser una solución residual.

- Tras acordarse que no habrá licitación de almacenamiento, ¿qué falta?

- En cuanto al almacenamiento de corto plazo, el foco principal es que se tome razón y se publiquen las modificaciones al reglamento. Tomada la decisión de inversión y presentados los proyectos a evaluación, lo que viene es cómo enfrentamos en nuestro sistema de permisos y de evaluación esta tecnología que se va a ir presentando. Vamos a ver cómo reacciona el sistema de evaluación y de permisos que ahí es donde podemos tener una frustración. Respecto de los otros sistemas de almacenamiento de largo plazo, hay que empezar a discutir cuáles serían las condiciones regulatorias para que un sistema de bombeo en Chile pueda tener las condiciones.