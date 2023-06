CNE cede en el Panel de Expertos y acoge revertir ajustes que complicarían cronograma de megalínea Antofagasta-Santiago

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El próximo 4 de julio se realizará la audiencia pública en el Panel de Expertos donde la instancia que dirime conflictos del sector eléctrico escuchará y analizará las discrepancias presentadas por diversos actores -entre ellos, Transelec, Pacific Hydro Chile, Empresa de Transmisión Eléctrica (Transemel) y Conexión Kimal Lo Aguirre (Conexión Energía) respecto del Informe Técnico Final del Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2022.

Sin embargo, hace solo unos días, la Comisión Nacional de Energía (CNE), la entidad que emitió el informe que contempla un total de 48 obras de expansión con una inversión aproximada de US$ 1.485 millones, envió al Panel de Expertos su respuesta ante los reclamos, adelantando de alguna manera lo que expondrá en la cita del próximo martes.

Aunque mantuvo su posición en gran parte de las discrepancias presentadas, cambió de postura frente a la presentación de Conexión Energía, una de las más llamativas. Esto, ya que ésta última encendía las alertas de que los ajustes propuestos por la entidad afectarían el cronograma de la megalínea Kimal-Lo Aguirre que unirá Antofagasta y Santiago, cuyo monto de inversión podría llegar a los US$ 2 mil millones y que se erige como un habilitante de la descarbonización.

En una presentación del 16 de junio, la CNE sostuvo en su escrito de respuesta que ha decidido allanarse a las tres solicitudes de la discrepante, "con el propósito de resguardar la correcta ejecución en tiempo y forma de la obra 'Nueva Línea HVDC Kimal-Lo Aguirre', en atención a su importancia para el desarrollo y operación futura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)".

Las diferencias estaban en que la CNE definió realizar una obra de ampliación en la subestación Kimal en unos paños en que el diseño de la megalínea proyectaba utilizar. La empresa pedía llegar con los dos circuitos a los paños aledaños, y no llegar con un paño en un lado de la subestación y con el otro en una vereda opuesta. Lo propuesto por la entidad, a juicio de los expertos, implicaba intervenir el perímetro de la subestación, incurrir en acometidas y cruces de línea no contempladas originalmente e introducir riesgos.

Así, con la modificación de los paños de acometida de los circuitos 1 y 2 de la línea entre la subestación convertidora y la S/E Kimal 220 kV en el Informe Final del Plan de Expansión 2022, además de infringirse el objetivo de preservar la seguridad del suministro en el sistema eléctrico y garantizar la operación más económica para el conjunto de instalaciones del sistema eléctrico, se advertían diversos impactos negativos en el desarrollo de la megalínea.

La empresa sumó que se volvía "absolutamente inviable que la entrada en operación de la línea HVDC Kimal-Lo Aguirre tenga lugar a más tardar el 7 de mayo de 2029, lo que sólo podría llegar a ocurrir si se mantiene el plazo de 36 meses originalmente previsto en el Informe Técnico Preliminar".

El análisis de la CNE

Según argumenta la CNE en medio de su documento, en su presentación, la discrepante acompañó antecedentes que la Comisión "no tuvo a la vista con motivo de la elaboración de los informes técnicos preliminar y final", que contienen aspectos de detalle que modifican lo señalado en cuanto a que la solución técnica propuesta por la entidad originalmente no sería equivalente a la propuesta por la empresa.

En particular, recoge la entidad, la discrepante da cuenta -por ejemplo- de aspectos relacionados a requerimientos de reemplazo de equipamiento primario de paños adicionales a los originalmente intervenidos y aspectos de que la obra de ampliación propuesta por la Comisión en el informe en cuestión implicaría la modificación de las condiciones dispuestas en las bases de licitación de la línea HVDC para efectos de su conexión al sistema.

A lo que suma que la discrepante da cuenta del efecto que traería el hecho de mantener la obra en las condiciones descritas en el ITF, en cuanto a que esto significaría la necesidad de reprocesar la ingeniería asociada a los enlaces de conexión de la línea HVDC a la S/E Kimal, lo que a su vez implicaría un retraso del cumplimiento del hito relevante Nº1 establecido en las bases de licitación de la línea HVDC. Adicionalmente, se señala que, como consecuencia de lo anterior, el desarrollo de la obra sufriría un retraso en su presentación al proceso de evaluación de impacto ambiental, lo que, a su vez, se traduciría en un retraso del cronograma general de la obra.

En relación al plazo de ejecución de la obra referido en la discrepancia, la CNE señala que es importante indicar que la Comisión estableció un aumento en los plazos de ejecución de una serie de obras entre el ITP y el ITF, debido a diversas observaciones respecto de aquellos, "con el fin de generar condiciones aptas para el desarrollo de las obras en términos del tiempo requerido para su tramitación ambiental y su posterior ejecución material, ya que se han constatado plazos más extensos para dicha tramitación".

No obstante, añade la CNE, "y en atención a que, en particular, la S/E Kimal presenta condiciones favorables para el desarrollo de los trabajos asociados a la obra de ampliación en cuestión, tal como lo señala la discrepante, no parece necesario aplicar dicho aumento de plazo para esta obra en particular".