Codelco negocia con Hacienda nueva política de dividendos para enfrentar su deuda

A marzo de este año, las deudas de Codelco ascendieron a US$ 32.140 millones, un nivel que se ha vuelto insostenible para la propia compañía, que está negociando con el Ministerio de Hacienda una nueva política de dividendos que le permita reinvertir recursos en la firma.

La fórmula en cuestión está en análisis. De todas maneras, en varias presentaciones públicas, el timonel del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, ha recogido las palabras del Presidente de la República Gabriel Boric, quien en la cuenta pública señaló que “es relevante cuidar a Codelco y, para hacerlo, tenemos que reinvertir en ella y no estrujar todos los recursos que produce”.

¿Es este nivel de duda saludable y sostenible? “El monto de deuda hay que entenderlo en el contexto de los activos de la corporación y de los flujos que ésta genera”, responden en Codelco. “A marzo 2022, los activos de Codelco bordearon los US$ 44.000 millones y la compañía cuenta con casi el 6% del total de las reservas de cobre del mundo. A la misma fecha, el Ebitda de los últimos 12 meses (una medida usada para reflejar los flujos que genera una compañía) fue superior a US$ 10.000 millones”, sostiene la empresa al ser consultada al respecto.

La corporación estatal admite que el nivel de deuda financiera ha aumentado producto de la necesidad de financiar el plan de inversiones que Codelco se encuentra desarrollando y que le permitirá extender en cerca de 50 años la vida de sus operaciones. Por ende, la salud y sostenibilidad en el largo plazo dependerán del éxito de los proyectos, los cuales han ido avanzando y cumpliendo sus metas.

Pero, para no ahogar financieramente la empresa, Codelco explica que “el mismo Presidente de la República ha destacado la importancia de reinvertir recursos en Codelco, y hay acuerdo con Hacienda en la importancia de cuidar el balance financiero de la Corporación. Creemos que para sostener esta empresa en el tiempo, es necesario reinvertir parte de sus utilidades en el desarrollo de nuevos proyectos”.

En Hacienda señalaron que “como lo señaló Codelco este es un tema que se está conversando. Por el momento no hay nada que comunicar, no obstante no tiene ninguna relación con la reforma tributaria”.

Pateando deuda

La razón de endeudamiento de Codelco a marzo 2022 es de 2,71. En cuanto a la proporción de deuda de largo plazo, esta ha subido a 0,88% en el trimestre.

La gimnasia financiera de Codelco depende mucho de los proyectos estructurales y de la necesidad de recursos para hacerlos. Por eso, Codelco ha refinanciado sistemáticamente sus pasivos de corto y mediano plazo a largo plazo, para hacer la deuda consistente con la generación de caja de los proyectos en desarrollo, explican en la estatal.

Por esto, hoy la deuda financiera de Codelco está en su mayoría estructurada a tasa fija y en el largo plazo.

El socio fundador de Valtin Capital, Javier Vergara Marshall, estima que este nivel y estructura de deuda es razonable en base al nivel de tasas (bono del Tesoro de EEUU sigue en 3% a 10 años), pero un alza significativa y sostenida de las tasas, podría generar que el monto de deuda actual deje de ser razonable como consecuencia de la mayor carga financiera.

El tema relevante para Codelco son los vencimientos de deuda en los próximos meses (US$ 500 millones en doce meses), aunque los montos hasta 2027 son razonables de financiar, un menor apetito por riesgo de mercados emergentes y un alza de tasas en Estados Unidos, pueden hacer encarecer su financiamiento y aumentar el pago por intereses y por lo tanto su menor capacidad de distribuir dividendos al Estado.

Al ser consultada la estatal sobre si hay opciones de enajenar activos no estratégicos para pagar deudas, la firma explicó que “este tipo de transacciones no se pueden anticipar o descartar; sin embargo, el foco estratégico de Codelco no considera enajenar activos”.

Gobierno activa proyecto que elimina

obligación de estatal de fundir en Ventanas