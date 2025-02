Colbún revela avance del "parque eólico más grande de Chile" y prevé que esté 100% operativo en el primer semestre

Una nueva información se reveló en torno al proyecto Horizonte de Colbún, ubicado en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta, el que se erige -según la firma ligada a la familia Matte- en el parque eólico más grande de Chile y el segundo de Latinoamérica. La iniciativa, que será inaugurada el próximo 20 de marzo, tendrá una capacidad instalada de 816 MW, lo que permitirá producir aproximadamente 2.450 GWh al año.

En la última conferencia con analistas por los resultados al cuarto trimestre de 2024, realizada el 31 de enero, hubo varias consultas sobre la obra, momento en que se precisó que, al 31 de diciembre, esta alcanzó un 97% de avance. En 2024, se informó que había completado el montaje del último aerogenerador del proyecto, el número140, finalizando la etapa de construcción.

Según detalló el CFO de Colbún, Miguel Alarcón, de los US$ 900 millones de inversión que involucra el proyecto, ya han gastado US$ 800 millones hasta el último día de 2024.

Sobre cuándo se espera que el proyecto esté completamente operativo, adelantó que "aproximadamente la mitad de las unidades ya están inyectando energía al sistema y esperamos poner en funcionamiento progresivamente los 70 aerogeneradores restantes en el primer semestre de este año". Esto fue ratificado por el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, quien aseguró que se espera que el resto de los aerogeneradores "estén entregados al operador del sistema a mitad de este año".

Eso sí, al ser consultado por esta actualización, Colbún señaló a DF que, "en noviembre, el 100% de los 140 aerogeneradores de Horizonte finalizó su montaje. De esos aerogeneradores, 110 se encuentran energizados y generando energía al día de hoy. Se espera que el 100% de los aerogeneradores estén completamente operativos, con todas sus pruebas terminadas, durante el primer semestre del año". Cabe recordar que a fines de 2021 comenzó la construcción del megaproyecto.

Mientras, continúa en evaluación ambiental la ampliación del proyecto Horizonte con una inversión de hasta US$ 200 millones adicionales.

Búsqueda de oportunidades

En la llamada, se consultó la posibilidad de fusiones y adquisiciones. Alarcón señaló que estas son siempre una oportunidad: "Tenemos un equipo que está analizando muchas posibilidades diferentes en Chile y fuera de Chile". Dijo que no pueden prever nada en particular. Aunque, añadió, esperan tener éxito "en al menos un par de esas iniciativas", pero "en este momento no podemos destacar un monto específico vinculado a eso".

En cuanto a la firma de un préstamo verde por US$ 300 millones, de los cuales US$ 200 millones fueron desembolsados en diciembre, Colbún reafirmó que buscan aprovechar las condiciones muy competitivas que vieron en el mercado y utilizar esos fondos para prefinanciar desembolsos futuros.

Aseguraron que tienen una cartera muy sólida de proyectos en diferentes etapas de desarrollo y esperan anunciar la decisión de inversión financiera de otras iniciativas durante el año: "También estamos explorando algunas oportunidades de fusiones y adquisiciones y es posible que tengamos desembolsos en ese lado que no podemos prever en este momento".

Colbún debió responder por el rol de Tesla tras la firma de un contrato para suministro de baterías por 228 MW para el proyecto Celda Solar en el norte. En cuanto a si es sólo un proveedor o tiene un papel más importante, el CEO de Colbún señaló que se hizo una licitación internacional para el suministro de los componentes principales y, por supuesto, para el EPC.

"Y la división de almacenamiento de baterías de Tesla, que se llama Megapack, participó en esta licitación y fue adjudicada. Es solo un acuerdo para el proyecto Celda Solar, como hacemos con cualquier proyecto en el que nos comprometemos, así que no hay más acuerdos aparte del proyecto particular de Celda Solar", añadió.

En cuanto a que no habría suficiente energía disponible en el mercado en Chile para ser contratada para 2026-2028, Escobar sostuvo que "el mercado de generación chileno es un mercado muy competitivo y, en cualquier licitación privada, se ven mercados muy activos".

Lo que se ha visto -dijo- es que las soluciones que están adoptando los competidores para cumplir esos contratos han cambiado desde una perspectiva tecnológica: "Los BESS se han convertido en una parte importante de los precios futuros esperados. Por lo tanto, todos los competidores deben adaptarse muy rápidamente para prever la tecnología y el nivel futuro de costos de la energía".

Escobar profundizó en que "no diría que vemos grandes cambios en términos de mayor o menor competencia. Lo que vemos es un cambio en la tecnología".

Y enfatizó: "Estamos muy confiados en que nuestra cartera de proyectos en energía solar, baterías y energía eólica nos permitirá seguir siendo un actor muy competitivo en el mercado en el futuro cercano".