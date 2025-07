Elecciones presidenciales: asesores de los candidatos en energía ponen foco en bajar la cuenta de la luz e impulsar reforma a la distribución eléctrica

Por primera vez, las propuestas presidenciales en materia energética se enfrentaron públicamente. El escenario fue el evento "Get Smart, Start Efficient: El tiempo de los usuarios", organizado por la Asociación Nacional de ESCOs (Eficiencia energética y autoconsumo) -Anesco Chile-, que reunió el jueves pasado a más de 300 personas, el cual contempló en uno de los paneles a los asesores de tres candidatos a La Moneda.

En el primer cara a cara, si bien se destacó la relevancia de la eficiencia energética, el foco rondó en cómo bajar las cuentas de electricidad, las que han implicado un fuerte golpe al bolsillo en el último tiempo.

Sobre cómo proyectar un precio de energía más bajo, el director de la firma Grid & Zero Energy Consulting y coordinador de Energía de la candidata Evelyn Matthei, Carlos Barría, advirtió que las soluciones y las balas de plata de eso no existen directamente.

“Hay medidas muy claras con las que podemos bajar el precio de la energía (...) más que una política pública, necesitamos un mercado”. Miguel Iglesias, asesor de Johannes Kaiser

El CEO de Energyasset y asesor del programa de Energía del candidato Johannes Kaiser, Miguel Iglesias, lanzó que lo que están pensando "es la preocupación más natural y más evidente del país: que tenemos que bajar las tarifas".

"No es que no existan balas de plata, son ideas y son proyectos que se pueden hacer. Aquí no estamos hablando de magia (...). Hay medidas muy claras con las que podemos bajar el precio de la energía. Por ejemplo, avanzar en eficiencia energética, y para eso necesitamos más que una política pública, necesitamos un mercado", lanzó.

Iglesias cuestionó: "¿Por qué tenemos todavía la penalización de consumo en horario punta? (...) Todavía penalizamos a la gente que consume desde las 18:00 de la tarde hasta las 22.00 entre abril y septiembre. Es un poco absurdo. Eso perfectamente se podría eliminar. También, por ejemplo, el concepto de demanda máxima suministrada que le pega a todos los usuarios regulados". Desde el comando de Jeannette Jara aclararon que "no existe la penalización por hora punta en el residencial".

“(Creer que) hoy o pasado mañana puedo bajar las tarifas de un día para otro tiene una mirada más populista. Tenemos que pensar en reformas estructurales”. Carlos Barría, asesor de Evelyn Matthei

El asesor de Kaiser planteó que "tenemos que avanzar en un mercado cada vez más libre, con más mercado" y que "tenemos que avanzar en comercialización de energía y también en un modelo de mercado serio, porque si no tenemos la inversión no vamos a cumplir ningún objetivo".

Barría, en tanto, replicó que creer que "hoy o pasado mañana puedo bajar las tarifas de un día para otro tiene una mirada más populista. Tenemos que pensar en reformas estructurales, en modernizaciones que te permitan en el mediano y largo plazo, proyectar que las tarifas pueden ir reduciéndose y tener esa perspectiva de largo plazo".

El exsubsecretario de Energía de la actual administración, Julio Maturana, quien es miembro del equipo de Energía de la candidata Jeannette Jara, reconoció sus diferencias con Iglesias. "Las políticas o la forma en cómo está estructurado nuestro mercado eléctrico no se puede cambiar de un día para otro", dijo, agregando que "cambiar, por ejemplo, en el mercado regulado a un mercado completamente libre, lo que hace es generar una incerteza en términos de inversión que traspasa a todo el sector eléctrico, que no tendría ningún parangón".

Añadió que "la inversión en infraestructura es una de las mejores salidas para también darle espacio para crecer al país y también dar una alternativa de largo plazo a las personas". Y que uno de los ejes que quieren impulsar como gobierno es la promoción de la generación distribuida.

“Cambiar el mercado regulado a uno completamente libre, es generar una incerteza en términos de inversión que se traspasa a todo el sector eléctrico”. Julio Maturana, asesor de Jeannette Jara

Un intento de cada administración y que aún no ve la luz es impulsar una reforma a la distribución eléctrica y esta vez no fue la excepción. Barría sostuvo que creen que "una modernización de la regulación de la distribución, que ha sido esperado hace mucho tiempo, es necesaria".

De hecho, Maturana aseguró que lo más importante en términos de energía a nivel legislativo que se hará en el próximo gobierno es lo relacionado con distribución: "Una de las más importantes tareas es la ley de distribución".

Otras propuestas

Barría agregó que, a propósito del apagón del 25 de febrero y los que se han producido en otros países, se tiene que enfrentar la seguridad del sistema eléctrico y del sistema energético en general.

Iglesias recalcó que se tiene que avanzar definitivamente en liberar las trabas de permisología e instó a que "hay que analizar el acuerdo de Escazú a ver si nos conviene o no".

Para Maturana, una de las cosas que marcará la próxima administración es la actualización de la política energética. Y, si bien no está en el programa, en el marco de esta actualización "podríamos abrir la puerta a discutir cuáles son los sectores estratégicos de la economía del país y que podrían tener un sistema tarifario que sea adecuado a su actividad económica".

Eficiencia energética

En cuanto a si buscarán impulsar una reforma o modernización tributaria que exima del IVA a las inversiones en eficiencia energética tanto para los grandes consumidores como las pymes, Barría recalcó la necesidad de llevar a Chile a crecer ojalá al 4%.

"Para pensar en alguna política, alguna idea tributaria, de exenciones, lo primero que tenemos que hacer es crecer, que tengamos finalmente mucho mayor aporte fiscal en términos de impuestos (...) Tenemos que tener un crecimiento permanente", sostuvo.

Maturana coincidió en que "hay una puerta que está abierta a analizar, pero tiene que ir acompañado de crecimiento económico". En tanto, Iglesias apuntó a bajar el gasto público para poder bajar impuestos, "para no tener que depender de los impuestos que se les cobran a las empresas ESCO, sino poder bajárselo a un 20% y gradualmente poder llegar, por qué no a un 15%".

Barría destacó que la ley de eficiencia energética permitió que esta sea desde ese momento una política de Estado, agregando que se debe seguir implementando.

En esa línea, Maturana añadió que "ya todo el mundo en la industria sabe que es necesario hacer algunos cambios en la ley para poder tener los estándares de los vehículos pesados, porque las formas de medición que están en la ley son demasiado complejas hoy como para poder tener estándares en el corto plazo".

El exsubsecretario de Energía se detuvo también en el fortalecimiento de los programas de acondicionamiento térmico: "El próximo gobierno lo que queremos es seguir con este tipo de programas, pero expandirlos incluso más allá, por ejemplo, hacia el área de la salud, de las escuelas".

Otro tema relevante -dijo la exautoridad- "tiene que ver con cómo damos un impulso, por ejemplo, a los modelos ESCO. Una de las cosas que deberíamos y que al menos somos convencidos de que deberíamos hacer es precisamente seguir impulsando este tipo de programas como los techos solares públicos".