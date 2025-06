ENAP concretó la venta de su filial Sipetrol en Argentina por US$ 41,4 millones

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) concretó este viernes el cierre de la venta de su filial Sipetrol en Argentina a casi cinco meses que la petrolera estatal anunciara la venta de los activos en el país trasandino a la empresa Oblitus, controlada por Xtellus Partners, grupo financiero con sede en Nueva York especializado en gestión de activos, transacción que fue valorada inicialmente en US$ 41.429.253.

Según detalló la estatal en un comunicado, la transación cumplió un conjunto de trámites, ajustes y condiciones contractuales, incluyendo las aprobaciones correspondientes de las autoridades chilenas.

La firma indicó que, como explicó en enero, esta operación consideró el análisis de distintos factores financieros, tales como optimizar su cartera y concentrar los recursos en aquellos negocios definidos como clave para los próximos años.

Cabe recordar que la petrolera estatal indicó en enero que la decisión de vender parte de los activos no implica la salida de ENAP de Argentina. Este viernes, reafirmó que seguirá manteniendo relaciones comerciales relevantes con el país trasandino a través de su participación en el Oleoducto Trasandino OTA-OTC, en Gasoductos del Pacífico Argentina y en la compra de crudo proveniente del yacimiento de Vaca Muerta, en la Provincia del Neuquén, para sus refinerías en Chile.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el gerente general de ENAP Sipetrol, Rodrigo Bustamente, afirmó que "la entidad compradora de esta participación accionaria es Oblitus International Ltd., una sociedad constituida en el Reino Unido. El precio total de la operación fue de US$ 41.429.253. Se espera que esta venta tenga un efecto en resultados antes de impuestos en Sipetrol de US$ -33.634.133".

Sipetrol Argentina es una compañía cuyo objeto es la exploración y producción de hidrocarburos, que cuenta con participación en activos convencionales productores de petróleo y gas natural localizados en las cuencas Austral y Golfo San Jorge en dicho país.