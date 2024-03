Impuesto a emisiones de CO2 y descuento para comunas con centrales a carbón, las indicaciones al proyecto de estabilización de tarifas eléctricas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Días decisivos enfrentará el proyecto de estabilización de tarifas eléctricas, iniciativa presentada por el Gobierno que busca poner freno a inminentes alzas en las cuentas de la luz e implementar un subsidio transitorio para los hogares más vulnerables. Tras lograr luz verde en el Senado, fue aprobado en general el texto en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, definiéndose un plazo de ingreso de indicaciones hasta el viernes para ser discutidas en una sesión especial de la instancia que se realizará el lunes 1 de abril.

En dicho período se presentaron diversos ajustes que, si bien no tocan polémicas propuestas como renegociar contratos, persisten en otras materias que han estado en discusión. Entre los ajustes, está la presentada por el diputado Jaime Mulet respecto a subir el impuesto a las emisiones de CO2 de US$ 5 a US$ 8 transitoriamente para que esos recursos que se recauden vayan a aumentar los recursos para el subsidio a las tarifas y llegar a una mayor cantidad de hogares.

Si bien la renegociación de contratos no figura en las propuestas, se plantea una mesa de trabajo que eventualmente sería el espacio para encauzar dicho debate.

"Establécese de manera transitoria, respecto de los años 2024 y 2025, para las fuentes emisoras que correspondan a empresas eléctricas de generación, excluyendo a aquellas empresas eléctricas que operen en base a medios de generación renovable no convencional, cuya fuente de energía primaria sea la energía de la biomasa (...), que el impuesto a las emisiones de CO2 establecido en el artículo 8º de la ley 20.780 de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario, será equivalente a 8 dólares de Estados Unidos de América por cada tonelada emitida", se detalla, agregando que se destinarían hasta US$ 70 millones adicionales al año a subsidio a la tarifa.

También hay innovaciones. Un grupo de diputados -entre ellos, María Francisca Bello, María Candelaria Acevedo y Jaime Araya- proponen que en los procesos de fijación de precios de nudo promedio en comunas ubicadas en los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW en que, a la fecha de publicación de la ley, se encuentren instaladas centrales térmicas a carbón, se aplique un "descuento del 40% a la componente de energía del precio de nudo establecido en el punto de conexión con las instalaciones de distribución que las concesionarias de distribución traspasan a los suministros sometidos a regulación de precios".

"Este descuento se efectuará luego de aplicados los mecanismos contemplados en los artículos 157º y 191º de la Ley General de Servicios Eléctricos. Este descuento será absorbido por todos los suministros de clientes sometidos a regulación de precios del resto de las comunas del respectivo sistema eléctrico, lo que no podrá implicar un alza superior al 1% en la cuenta de un consumo tipo de un cliente residencial de aquellas comunas", se especifica.

Asimismo, los diputados Marcela Riquelme, Jorge Brito y Cristián Tapia, sugieren que a contar de la fecha de la entrada de vigencia de esta ley, "las empresas generadoras, distribuidoras y transmisoras de electricidad cuyos usuarios reciban el subsidio regulado en la presente ley, no podrán hacer retiro de las utilidades de su negocio, desde el momento de recibir el fondo de estabilización tarifaria hasta el año 2035 o hasta el pago total de la deuda, cualquiera de los hechos que ocurra primero".

En tanto, los diputados Marcela Riquelme, Cristián Tapia, Jorge Brito y Karol Cariola apuntaron a que si las auditorías externas arrojaran que al 31 de diciembre del año respectivo el fondo cuenta con excedentes, ellos deberán ser imputados a la creación de nuevos subsidios, de los que trata el artículo sexto transitorio de la ley, de tal manera que éste pueda llegar a un mayor número de beneficiarios. Y, además, manifiestan la idea que si una vez efectuados los pagos a los portadores de los documentos de pago, quedaren fondos remanentes, "ellos deberán ser impulsados a la aplicación de nuevos subsidios de energía eléctrica".

Otros ajustes

Un aspecto que ha salido en la discusión y el gobierno se ha mostrado dispuesto en participar es la creación de una mesa técnica, pero hay diferencias en su diseño. La diputada Yovana Ahumada plantea que, a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la ley, en un plazo no mayor a tres meses, se deberá constituir una mesa técnica asesora de carácter transitorio, la que tendrá una duración de cuatro meses desde su constitución. Según explica, la instancia tendrá composición transversal, intersectorial y será la encargada de evaluar y desarrollar propuestas de modificaciones legales o planes de acción, que permitan resolver las dificultades del proceso de estabilización de tarifas de energía eléctrica. "En especial en lo relativo al pago de la deuda que existe al día de hoy en esta materia y la normalización en el valor de las tarifas para consumidores tanto regulados como libres", se dice.

Ahumada apunta a una mesa que tendría una secretaría ejecutiva y estaría conformada -sin perjuicio de poder invitar a otros actores- por el Ministerio de Energía, diputados y senadores de las comisiones de Minería y Energía, representante de las empresas generadoras de energía y representante de asociación de consumidores y dos expertos.

"La mesa técnica asesora deberá remitir al Ministerio de Energía y comisiones de Minería y Energía de ambas cámaras del parlamento un informe con sus recomendaciones para que estas sirvan de antecedentes para poder realizar si lo estimasen pertinente modificaciones a la presente ley u otros cuerpos normativos", detalla.

En línea con lo anterior, el diputado Jaime Mulet va por más y propone que, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la ley, el Ministerio de Energía constituirá, junto a los integrantes de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y el Senado, una mesa de trabajo que tendrá por objeto evaluar otras fuentes de financiamiento a efecto de aumentar el monto anual del subsidio transitorio (...), así como otras políticas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica para los clientes regulados: "La mesa evacuará un informe dentro del plazo de tres meses contados de la fecha de su constitución, debiendo ponerlo en conocimiento de las comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado".

También, entre otros ajustes, figura como el planteado por la diputada Ahumada quien propuso que, durante la duración del subsidio transitorio y hasta un año posterior, de manera trimestral, "el Ministerio de Energía y la Tesorería General de la República remitirán a las comisiones de Hacienda y de Minería y Energía de ambas Cámaras del Congreso Nacional, información relativa a la recaudación en el período del fondo de estabilización, desglosándola por los tramos de cargos por servicio público que incorpora este proyecto; por tipo de clientes y la cuantía de los saldos remanentes en el fondo, si los hubiera".

El debate que se viene

Fuentes comentan que, si bien la renegociación de contratos no aparece en los ajustes propuestos, precisamente la idea de la mesa sería el espacio para encauzar dicho debate. Y, aunque habría viabilidad para impulsar un ajuste en cuanto a impuesto a emisiones, surgiría un impedimento de poder impulsarla -dicen algunos- porque todo lo vinculado a impuesto debe comenzar su trámite en la Cámara de Diputados. En tanto, trascendió, habría coincidencia entre las partes respecto al descuento mencionado para comunas con centrales a carbón.

Consultados, desde el Ministerio de Energía valoraron las propuestas, pero declinaron emitir comentarios a la espera de la sesión del lunes. Esto, sin perjuicio que adelantan que las propuestas van en buena línea y que se discutirán en su mérito.

En tanto, la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas, señaló que, "con estas indicaciones, se comprueba la preocupación de los parlamentarios sobre la cuenta eléctrica y sobre el foco de extender el subsidio a la cuenta eléctrica que el proyecto considera, más allá del 2026, que es la actual propuesta del gobierno. En este sentido, se proponen algunas fórmulas para que el Estado pueda financiar un mecanismo permanente."

Y sinceró: "Desde Acera consideramos que, en relación a un alza al impuesto a las emisiones, de actuales 5 a 8 USD/ToneCO2, que sería propuesto para financiar un subsidio eléctrico más permanente, no sería la fórmula adecuada, por cuanto este impuesto se haría sobre fuentes de generación emisoras que se van a ir retirando en el tiempo, como el carbón, y consecuentemente, con una recaudación a la baja en el tiempo".