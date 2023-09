Luz verde para retirar en 2025 dos unidades termoeléctricas de AES en Tocopilla

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un nuevo hito se sellaría en materia de descarbonización. El Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa la operación del sistema, dio luz verde para el retiro de las unidades Norgener 1 y Norgener 2 de la Central Térmica Norgener, a partir del 31 de diciembre de 2025, informado por AES Andes en mayo.

Esto, luego que el informe de seguridad elaborado por el organismo concluyó que el retiro y desconexión de dichas unidades “no genera riesgos para la seguridad, calidad y abastecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”. De esta manera, sólo queda el veredicto final de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para consagrar el retiro.

Desde Generadoras de Chile recalcaron la necesidad de que el Ministerio de Energía dé curso a la aplicación de la Ley de Promoción de Almacenamiento que permitirá contar con la infraestructura complementaria y habilitante.

La comunicación enviada a la CNE por la empresa informaba la desconexión de las unidades Norgener 1 y 2 -cada una de 138 MW- ubicadas en Tocopilla, Región de Antofagasta.

El retiro de estas unidades no tenía fecha comprometida y solo estaban consideradas en las iniciativas que habían quedado para su desconexión en 2040.

Si bien la empresa no emitió comentarios a este medio por lo sucedido, según detalló en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en mayo, “AES Andes y sus filiales han comprometido a la fecha, el cese de las operaciones a carbón de sus complejos de generación eléctrica: Ventanas, Angamos, y Norgener a contar del año 2025, lo que representa la disposición de 1.693 MW de capacidad instalada”.

Producto de lo anterior, se precisó que AES Andes registrará una pérdida por deterioro de Propiedad Planta y Equipos, que afectará el resultado neto de 2023 en aproximadamente US$ 200 millones. De acuerdo al escrito, este ajuste contable, no recurrente, no tendrá impacto en el flujo de efectivo de la compañía.

En un comunicado del 25 de mayo, la firma indicó que continuarán evaluando opciones a futuro de reconversión de la central a tecnologías libres de emisiones siguiendo los lineamientos de su estrategia. Una vez que las unidades de Norgener dejen de operar, destacaron que se reducirán emisiones anuales de aproximadamente 1 millón de toneladas de CO2.

En un carril paralelo, un día antes de la carta que el Coordinador envió a la CNE con el informe de seguridad por la salida de las unidades de AES Andes, el organismo también despejó el camino para el retiro definitivo de la Unidad 1 y Unidad 2 de la Central Termoeléctrica Renca de Generadora Metropolitana a partir del 10 de noviembre. En concreto, concluyó que la desconexión y cese de operaciones de la Central “no degrada la seguridad del sistema eléctrico nacional ni compromete el suministro de éste”. Al igual que el caso de AES, sólo resta la definición de la CNE para consagrar la salida, la que considera el informe de seguridad del Coordinador. En caso de tener luz verde, Generadora Metropolitana -que insistió tres veces por la salida- pondrá fin a la historia de esta central de respaldo que consta de dos turbinas diésel y se remonta a 1962.

Asimismo, cabe recordar que el Gobierno está trabajando en un plan de descarbonización con foco al 2030.

Reacciones

Consultados, desde Generadoras de Chile indicaron que “esto reafirma el compromiso de las empresas generadoras con el retiro responsable del carbón”. En esa línea, agregaron, “esperamos como industria, que podamos ir concretando las condiciones habilitantes e hitos de control como este informe, que permitan continuar con el proceso de descarbonización de manera segura y sostenible, entregando señales predecibles para la inversión”.

El gerente general del gremio, Camilo Charme, aseguró: “Necesitamos que el Ministerio de Energía de curso a la aplicación de la Ley de Promoción de Almacenamiento, publicada el 21 de noviembre de 2022, lo que permitirá contar con la infraestructura complementaria y habilitante para un mejor aprovechamiento de las fuentes solares y eólicas de nuestro país”.

