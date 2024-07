Ministra Vallejo y cuentas de la luz: "Así como se rechazó el impuesto verde, lo que impidió un subsidio más amplio, esperamos que esta vez no se rechace la propuesta del Ejecutivo"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El revuelo generado por las alzas en las cuentas de la electricidad sigue caldeando el ánimo político. Pero también, la discusión está en las vías de financiamiento propuestas por el Gobierno para triplicar el subsidio eléctrico que contempló la ley de estabilización de tarifas eléctricas, beneficio que busca mitigar estos aumentos.

Este domingo, en entrevista con Meganoticias Alerta, la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, abordó la polémica alza y apuntó al rechazo de algunos parlamentarios en la discusión del último proyecto de ley que impidió -según dijo- ampliar la cobertura del subsidio. Esto, principalmente, respecto a la propuesta de sobretasas al impuesto verde.

Consultada por el mea culpa que hace el Gobierno de no haber previsto antes el gran impacto que tendría el alza en las tarifas. "Lo que hace el Gobierno, no es por capricho subir las tarifas, sino porque en algún momento tenía que descongelarse la tarifa", dijo.

Según explicó, "antes no podía ser porque estamos en una situación de mayor inflación y por lo tanto el impacto iba a ser mayor. Y esto se decide el año pasado de empezar el proceso de descongelamiento para evitar que el impacto fuera mayor, si es que se postergaba. Entonces, se decide habilitar una ley para que el alza de esta tarifa o el descongelamiento más bien fuera en tres etapas, fuera gradual".

En esa línea, Vallejo planteó que el año pasado el Palamento tuvo la oportunidad de ampliar el subsidio, pero rechazaron el impuesto verde. "Y en esto quiero ser súper transparente, porque la verdad es que cuando se discutió esto, primero estaban todos conscientes en verdad de lo que se votaba: Senado y la Cámara", lanzó.

Vallejo ahondó en que hubo expertos que asesoraron a las comisiones respetivas para ver cómo se producía este descongelamiento y dentro de las distintas alternativas para financiar un subsidio estuvo el impuesto verde en ese entonces, recordando la propusta del senador Jaime Mulet y el diputado Jorge Brito.

"Este impuesto al carbón, que nosotros estamos volviendo a proponer, pero se rechazó por parte de algunos parlamentarios, principalmente de oposición. Y, por lo tanto, el subsidio, en vez de ser más grande, terminó siendo para 1 millón y medio de personas más menos dentro de ese 40% de mayor vulnerabilidad, que es el que puede postular", sostuvo.

La autoridad reconoció que ni para el Gobierno ni para nadie es una buena noticia tener que informar que subirán las cuentas de la electricidad. Y que, por instrucción del Presidente de la República, lo que se ha hecho es buscar nuevos mecanismos, siendo uno de ellos esta idea del impuesto verde y se encontraros además otras fórmulas, como a través de la recaudación por concepto de IVA y otras materias. Esto, dijo, "para justamente ampliar subsidios".

Vallejo insistió: "Cada vez que el Gobierno propone ampliar subsidios que sean financiables tienen que ser aprobados por el Parlamento. No depende solo del Ejecutivo. Y así como la vez pasada se rechazó el impuesto verde, lo que impidió tener un subsidio más amplio, esperamos que esta vez no se rechace la propuesta del Ejecutivo para lograr ampliar o triplicar el subsidio a los hogares".

Reforma de pensiones: "Es irresponsable seguir dilatando"

La ministra también abordó las dificultades de la reforma de pensiones. Al respecto, indicó que "han pasado años esperando y siempre han habido razones para no aprobar una reforma previsional, pero que termina impactando finalmente en la vida de los jubilados y jubiladas".

"Hemos escuchado desde el año pasado distintas razones para, por parte de la derecha, de la oposición, para no avanzar", cuestionó, aludiendo -por ejemplo- a que en un momento se señaló que era la permanencia del exministro Giorgio Jackson o diferencias en los tonos respecto a declaraciones a declaraciones de ministros.

Y enfatizó: "Nosotros creemos que ya no es momento de más excusas. Es momento de avanzar. Estamos hablando solo de la idea de legislar".

Considerando que se cerró el trabajo de la mesa técnica con avance y acuerdo en 14 puntos, la ministra señaló que, "si uno ve el avance de la mesa técnica puede dar cuenta de que hay condiciones suficientes para al menos aprobar la idea de legislar en el Senado y habilitar luego la discusión en particular para ir resolviendo obviamente las otras diferencias, que básicamente es la distribución del 6%. Seguir dilatando la verdad es que ya a esta altura, después de tantas dilaciones, empieza a ser muy irresponsable".

Sobre si es irresponsable la oposición al no querer legislar en torno a esta materia, sostuvo que es "irresponsable pretender seguir dilatando uno de los temas prioritarios para la ciudadanía".

"Nuestra responsabilidad es presentar las indicaciones después de avanzar en la idea de legislar para justamente buscar los acuerdos", dijo, agregando que "hay que ponerle un poco más de sentido de realidad" a esta problemática. Y lanzó: "Dilatar más empieza a ser irresponsable para con los jubilados que están todavía esperando".

Asimismo, sostuvo que "si no tenemos, por ejemplo, libertad de elegir cómo se administran nuestros fondos previsionales es porque están en las manos de la AFP. Nosotros estamos obligados a cotizar a la AFP". Y agregó: "Ya ha pasado mucho tiempo con un grupo que se ha opuesto de manera permanente a avanzar en cambios profundos al sistema y que ha destinado además gran parte de su recurso por las comisiones o por las mismas utilidades en pagar campañas publicitarias contra una reforma previsional. Y particularmente esta".

Vallejo reconoció que la iniciativa generó inconsistencias, pero -dijo- "no está vacío el proyecto". "Lo que sí hay que mejorarlo, evidentemente, pero para para poder mejorarlo hay que aprobar la idea de legislar y hay que avanzar en los 14 puntos de acuerdo que tuvo la mesa técnica", enfatizó.

"El señalar una realidad como que estamos todos los cotizantes secuestrados en un modelo extremo que no garantiza buenas pensiones, no es un argumento para que algunos lo usen para no avanzar, porque es una realidad y además que el gobierno no negocia con la AFP. Podrán estar molestas las AFP, pero el Gobierno está negociando con los parlamentarios. Ahí es donde está el diálogo. Usar esto como otra excusa para no llegar a acuerdo, la verdad es que es insostenible", reiteró.