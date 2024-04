Tarifas eléctricas: diputados aprueban descuento para comunas con centrales a carbón, pero no aumentarán impuesto verde

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En una jornada que se extendió por tres horas, y que incluso debió ser suspendida en un momento para que los diputados pudiesen asistir a la Sala para votar, la tarde de este lunes la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja aprobó en particular el proyecto de estabilización de tarifas eléctricas, iniciativa presentada por el Gobierno que busca poner freno a inminentes alzas en las cuentas de la luz e implementar un subsidio transitorio para los hogares más vulnerables.

De esta manera, ahora pasará a la comisión de Hacienda para luego ser debatido en la Sala de la Cámara de Diputados. Una vez aprobada en dicha instancia, la iniciativa deberá ser revisada en tercer trámite legislativo en el Senado.

En la discusión se analizaron las diversas indicaciones presentadas por los diputados posteriormente a la aprobación en general en la instancia. Entre los ajustes, destacó la aprobación de la propuesta consistente en que en los procesos de fijación de precios de nudo promedio en comunas ubicadas en los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW en que, a la fecha de publicación de la ley, se encuentren instaladas centrales térmicas a carbón, "se aplique un descuento del 40% a la componente de energía del precio de nudo establecido en el punto desconexión con las instalaciones de distribución que las concesionarias de distribución traspasan a los suministros sometidos a regulación de precios".

Eso sí, en este último caso, el ministro de Energía, Diego Pardow, solicitó añadir un tercer requisito en cuanto a agregar una frase adicional a la hora de definir estas comunas para ser más sencilla su implementación.

"El impacto tarifario que tiene una medida de este tipo es grande en estas comunas. En Mejillones una cuenta tipo que paga $19.000 pasaría a pagar $12.500; en Tocopilla de $24.000 a $17.000; Huasco $25.500 a $17.300”, detalló Pardow respecto a la indicación que crea un mecanismo de reconocimiento de generación territorial orientado a reducir el costo de la energía para las familias que residen en comunas donde hay centrales de generación a carbón.

Además, destacó la aprobación de una indicación que viabiliza la creación de una mesa de trabajo que permita evaluar otras fuentes de financiamiento a efectos de aumentar el monto anual del subsidio a familias vulnerables y analizar otras políticas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica para los clientes regulados.

Debate por impuesto verde quedó para mesa de trabajo

Una de las indicaciones que no pasó la valla fue la idea de subir el impuesto a las emisiones de CO2 de US$ 5 a US$ 8 por tonelada para que lo que se recaude se destine a aumentar los recursos para el subsidio a las tarifas y llegar a una mayor cantidad de hogares. En la cita, se declaró inadmisible, ya que una de sus limitaciones es que toda materia de tributos debe proponerse desde la Cámara de origen y no incorporarse a través de instancias revisoras. De todas formas, Pardow asumió el compromiso de incorporar este debate en la mesa de trabajo.

En un comunicado, el secretario de Estado destacó el avance que ha tenido la discusión de este proyecto: “Quiero valorar el debate que se dio entre los y las diputadas de la comisión de Minería y Energía. Hoy este proyecto avanza y es un paso muy importante para ayudar a los chilenos con un ítem tan importante como es la electricidad. Un servicio básico que es necesario en actividades cotidianas del diario vivir. Tal como nos comprometimos como Gobierno, este es otro ejemplo para mejorar la calidad de vida a las familias del país”, sostuvo.