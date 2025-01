Pardow enfrenta tensa sesión con diputados de la comisión de Hacienda por proyecto de subsidio eléctrico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una dura recepción tuvo ayer el proyecto que busca triplicar la cobertura del subsidio eléctrico en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El ministro de Energía, Diego Pardow, pasó a la ofensiva, mientras los diputados sinceraron dudas como las razones tras la baja postulación al beneficio, si son necesarios todos los aportes buscados, el uso de los excedentes del subsidio, cómo se considerarán en el financiamiento las multas cursadas por la SEC si son reclamadas y los recursos para paneles solares.

Aunque el presidente de la instancia, Carlos Bianchi, indicó que el proyecto se votará este miércoles, algunos parlamentarios cuestionaron la urgencia, aunque -según fuentes- hoy concluirían las exposiciones pendientes y se procederá a la votación.

Aunque lo que debe abordar la comisión se ciñe a tres artículos permanentes y cinco artículos transitorios, el debate rondó en los ocho expositores en los puntos polémicos. Pardow señaló que la iniciativa no salió “debajo de la manga”. Y lanzó: “Hoy tenemos cerca de 10 invitados que esencialmente responden a la industria y una sola organización de la sociedad civil que es APR Chile”. “Entre la mesa técnica y los meses de tramitación en la comisión de Energía, distintos sectores de la industria han intervenido en más de 50 oportunidades. Las asociaciones de la sociedad civil solamente en cinco”, criticó. Según explicó, “pareciera instalarse la idea de que esto es un proyecto conflictivo o que es resistido por sus destinatarios y la verdad es que solamente es resistido por un sector de la opinión pública, un sector pequeño pero organizado”.

Indicó que lo que se observa simplemente leyendo el diario es que las inversiones no se han paralizado y reiteró que “la inconstitucionalidad no puede ser por conveniencia”. Para defender la constitucionalidad de la iniciativa, encargaron un informe en derecho a José Miguel Valdivia quien no asistió -dijo- para no alargar la sesión. En la cita expuso Jorge Correa Sutil quien elaboró un informe en derecho para GPM.

El diputado Frank Sauerbaum aseguró que se les están cambiando las reglas del juego a pequeñas empresas que incluso están endeudadas. Y dudó si se quiere financiar una alza o “hacer una política distinta, subsidiando la puesta de paneles solares que por lo demás compartimos, pero creemos que este no es el instrumento para poder hacerlo”. Mientras, el diputado Agustín Romero, coincidió en que en todas partes se están poniendo paneles solares a las casas y no se entiende por qué ahora había que hacer una ley para esto.

Pardow replicó: “Lo que no es cierto es que con el pilar público alcanza porque el pilar público únicamente permite sostener el crecimiento orgánico de postulaciones al subsidio en la estructura que está actualmente”.