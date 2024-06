Pardow pone paños fríos a impacto de alza en cuentas de la luz sobre la inflación: "Acá no hay ningún conflicto con el Banco Central"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Quiero aclarar que acá no hay ningún problema, ningún conflicto con el Banco Central, que es un ente autónomo” .Así respondió el ministro de Energía, Diego Pardow, tras su reacción al Informe de Política Monetaria (IPoM) que publicó esta semana la entidad, en la que dijo que la inflación no se proyectaba la misma baja al rango meta de la inflación, sino que se iba a postergar un año, por el alza de la luz.

En este sentido, este domingo en un programa de Canal 13, aclaró que “lo que menos quiero es generar polémicas, entendiendo que este es un proceso de ajuste que ya es extraordinariamente difícil. Creo que todos tenemos que buscar una manera de trabajar en conjunto para hacer este ajuste difícil, pero necesario (…) Nosotros hemos tenido una relación de colaboración”.

Sobre la experiencia de este proceso de estabilización que ha sido criticado por no hacerlo antes para evitar que tenga un mayor impacto, indicó que lo que corresponde es “sacar las lecciones, pero ahora es el momento de solucionar el problema. Para las familias esto supone un esfuerzo, por eso, hemos impulsado un subsidio (…) Entramparnos en las responsabilidades creo que es un ejercicio que tenemos que hacer más adelante”.

Cómo será el alza de la tarifa eléctrica

En cuanto al proceso de estabilización, que consiste en descongelar los precios de los distintos componentes que son energía, distribución y transmisión, el ministro señaló que es un proceso “en donde tenemos que descongelar precios que vienen congelados desde 2019 (...) esta es una noticia que no le gustaría dar a nadie, pero los congelamientos han tenido costos significativos. Cada una de estas decisiones han tenido un costo de US$ 3.000 millones cada una, por lo tanto, se ha acumulado una deuda de US$ 6.000 millones, y para dar una magnitud, si quisiéramos pagar esa deuda en un año, tendríamos que cerrar toda la educación pública”.

El alza del servicio comenzaría el 01 de julio en un primer escalón, que presentará un incremento que va entre 15% y 20% para el 90% de los clientes; el 01 octubre se elevará otro escalón en un orden de un 30% respecto de lo actual; luego, seguirá el 01 enero, que va por un 50% respecto de lo actual; y, por último, se normalizará semestralmente. “El grueso del ajuste es el componente de energía que es el que tiene mayor impacto en la deuda; es decir, todos los componentes se vieron afectados por la inflación, pero el caso de la energía subió más por el aumento de los costos de las combustibles fósiles por la guerra entre Ucrania y Rusia”, detalló el vocero de Gobierno.

Ahora bien, enfatizó que aunque estos aumentos coinciden con años electorales, los “ajustes de este tipo tienen que hacerse igual, aunque hayan elecciones de por medio, porque las consecuencias de lo contrario son demasiado ostensibles. Atrasar este calendario hasta enero significaba agregar US$600 millones sobre una deuda que ya es difícil de pagar”.

Sobre el subsidio eléctrico, para el que será destinado unos US$120 millones anuales, el ministro de Energía insistió que las personas que cumplan con los requisitos deben postularse porque dependerá de la información asociada al Registro Social de Hogares (RSH): "Se paga automáticamente pero se postula (...) va como un descuento automático en las cuentas”.

Cortes de luz por sistema frontal

En términos generales, Pardow dijo que en esta emergencia por lluvias entre 98% y 99% de los clientes han tenido sistema eléctrico, es decir, no se presentó una crisis en el sistema. Por lo tanto, rescató que en este frente lo que se ha observado es que los tiempos de respuestas han bajado porque hay más cuadrillas respondiendo, pero hay prevalencia de choques de autos o camiones contra postes y, frente a esto, “hay que reforzar la importancia de la conducción segura”.

A juicio del ministro, ante estos escenarios de emergencia, es posible avanzar a un sistema eléctrico más resiliente, “pero eso implica mayor inversión y eso significa la actualización de las tarifas”.

Apoyo a ministro

El senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Energía y Mineria, catalogó como "impropia" la amenaza de una eventual acusación constitucional por parte de parlamentarios de oposición contra el ministro Pardow por el alza de las tarifas eléctricas. "La actuación del ministro de Energía ha sido clara y ha sido honesta con el país porque ha planteado un proceso que acompañamos desde el Congreso, que es de congelar las tarifas eléctricas que por cinco años estuvieron en esa condición y hoy día se van a sincerar los verdaderos costos, pero al mismo tiempo mitigando los efectos sobre los sectores vulnerables y las pymes.