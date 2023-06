Presidenta de Enap se defiende tras polémica del gas: “Se cumplió con las reglas de gobierno corporativo... y el piloto se comportó de acuerdo a lo planificado”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Desde la Región de El Maule, el 24 de mayo la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) lanzó oficialmente el proyecto comercial Gas de Chile, con el que la estatal ingresó al negocio de gas licuado de petróleo GLP domiciliario, a través de los distribuidores -en ese entonces- Gasnet, Glen Energy, Suma Gas y HN.

Sin embargo, el hito pasó a segundo plano al revelarse un oficio reservado enviado a la Cámara de Diputados en marzo, el que dio a conocer -entre otros datos- que cada cilindro del plan piloto implementado en 2022 para entrar al mercado del gas licuado tuvo un costo de $ 117 mil y el programa superó los $ 591 millones, lo que desató revuelo político y ciudadano.

Desde entonces, la firma ha intentado separar aguas entre el modelo comercial que desarrollan a través de Gas de Chile y el fallido plan piloto no comercial.

“El equipo técnico de ENAP había informado previamente al ministerio, que cualquier escalamiento del piloto tendría costos adicionales”. “La ampliación del piloto a otras comunas fue requerida por la cartera de Energía y se evaluó con el debido resguardo en esa materia, considerando que el Ministerio cubriría los costos financieros de esa ampliación”.

En su primera entrevista en medio de la polémica -la que fue concedida por escrito- la presidenta del directorio de ENAP, Gloria Maldonado, recalca que, desde la perspectiva de la empresa, “el piloto cumplió su propósito de acompañar la política pública por el cual fue solicitado, desarrollándose de una manera técnicamente adecuada, conforme a los términos establecidos”.

Según insiste, ENAP dimensionó e hizo un costeo detallado del piloto, entregó el presupuesto al Ministerio de Energía y al Ministerio de Hacienda previo a iniciarlo, recibió la correspondiente aprobación de presupuesto y ejecución, se realizó en el plazo acordado y lo concluyó utilizando el presupuesto aprobado, de acuerdo a lo estipulado previamente por la empresa.

“Es importante destacar que el piloto no comercial respondió a una solicitud del Ministerio de Energía, para la implementación de una política pública. Esta solicitud fue canalizada mediante el conducto regular a la empresa y evaluada conforme a las reglas de su gobierno corporativo”, enfatiza.

Sobre la coincidencia en que emergieron públicamente los datos del fallido plan y el lanzamiento de la nueva incursión, reconoce: “Es curioso, la verdad. Sin embargo, como ENAP estamos enfocados en el desarrollo de nuestro proyecto comercial, el cual estamos convencidos de que nos permitirá desarrollar un nuevo segmento de negocio que traerá beneficios para la compañía, y la apertura de nuevas alternativas de mercado para distribuidores pequeños”.



- ¿Cuál era el diseño y el costo del proyecto que presentaron?



- El piloto inicial consideraba una operación en la comuna de San Fernando con un volumen total de 6.000 cilindros, asumiendo un volumen de venta de 30.000 cargas en el período, con lo que el presupuesto presentado al Ministerio de Hacienda fue por US$ 850 mil más IVA.



- En el Congreso, indicaron que una de las condiciones para aprobar el plan era que se realizara en San Fernando, y que luego aprobaron ampliar el plan a las regiones de Biobío y Valparaíso. ¿Cuándo confirman que no dan los números y qué hacen al respecto?



- El directorio de ENAP aprobó la implementación de piloto no comercial en San Fernando, dado que la ubicación de nuestra planta permite optimizar costos logísticos y capturar sinergias que se podrían traducir en un costo aproximado por cilindro de 15 a 20% inferior a los precios de mercado, asumiendo una venta estimada de 30.000 cargas durante el período de ejecución del piloto. Esto considerando un consumo promedio de mercado para los meses de invierno.





Posterior a la aprobación del piloto en San Fernando por parte del directorio, el Ministerio de Energía solicitó formalmente ampliar a dos comunas (Quintero y Chiguayante), estipulando que todos los costos de distribución serían con cargo a dicha cartera. Esto, como respuesta a que el equipo técnico de ENAP había informado previamente al ministerio, que cualquier escalamiento del piloto tendría costos adicionales, dada la distancia desde la planta de envasado y las inversiones requeridas en los nuevos puntos, lo que resultaría en un costo por cilindro mayor al precio de mercado.



- ¿ENAP sólo consideró el piloto pertinente financieramente a San Fernando y sólo se aprobó después en el resto de las comunas porque el Ministerio se comprometió a asumir el costo?



- La propuesta de ENAP consideraba la alternativa con mayores sinergias con las operaciones actuales de la compañía. La ampliación del piloto a otras comunas fue requerida por la cartera de Energía y se evaluó con el debido resguardo en esa materia, considerando que el Ministerio cubriría los costos financieros de esa ampliación.



- ¿Sienten que se debilitó el gobierno corporativo, el rol y la independencia que debe tener ENAP frente a “pedidos” de su mandante?



- El gobierno corporativo de ENAP, liderado por su Directorio, aceptó participar de este piloto dentro del marco legal que la rige y con pleno cumplimiento de sus deberes de cuidado y resguardo de los intereses económicos y patrimoniales de la empresa. Por esa razón, se establecieron ciertas condiciones.



- ¿Alguien del directorio de ENAP mostró alguna duda o reparo respecto a este piloto antes o después de su aprobación?



- Sí. Obviamente, como en cualquier directorio frente a cualquier proyecto, existen opiniones y miradas diversas, este caso no fue la excepción. No obstante, las aprobaciones finales en torno al piloto fueron unánimes.



- ¿Qué temas marcaban esas diferencias y de qué se trataban?



- La diversidad de opiniones se dio sobre distintos aspectos del piloto no comercial, pero finalmente fue aprobado por unanimidad.



- ¿Había fórmulas para que el piloto alcanzara cifras positivas o ese negocio nunca sería rentable para la compañía?



- Creo que hay que diferenciar entre lo que se espera de un piloto no comercial, con foco en una política pública, versus lo que se espera de un modelo comercial. El piloto se ajustó a lo planificado y evaluado para dar cumplimiento a los requerimientos de dicha política, y permitió por otra parte ratificar y precisar algunas ventajas competitivas de ENAP en este mercado.



Por otra parte, el modelo comercial de Gas de Chile, que se acaba de iniciar, cumple con las condiciones para ser un aporte a la compañía (...) Hasta ahora, el avance del desarrollo comercial propuesto por ENAP va conforme lo planificado, pero es necesario evaluarlo en su debido tiempo.



- ¿Cuál es el financiamiento del plan piloto?



- El financiamiento del piloto no comercial fue comprometido mediante oficio por los Ministerios de Energía y Hacienda. Enap ha solicitado los cobros, y los equipos se encuentran en proceso de revisión de los mismos.



- ¿A qué se refiere? ¿Hay plazos comprometidos para recibir los recursos?



- Se refiere a que todos los ministerios, responsablemente, tienen procesos y equipos de revisión administrativos asociados a los pagos y transferencias que realizan. No hay plazos comprometidos.



- ¿Cuál fue el análisis del último directorio de ENAP luego de la polémica?



- Se revisaron todos los antecedentes y pudimos comprobar que efectivamente se cumplió con las reglas de gobierno corporativo, que el modelo comercial está funcionando, y que el piloto se comportó de acuerdo a lo planificado.Es importante reforzar que la administración y el directorio se encuentran trabajando de cara al futuro, en un ambiciosa estrategia denominada Enap 2040, acompañado de un potente Plan de Negocio para los próximos cinco años, período en el que ENAP deberá enfrentar múltiples desafíos.



- ¿Hubo daño reputacional a ENAP?



- El gobierno corporativo de Enap funcionó correctamente y hoy en día el modelo comercial avanza según lo planificado. Creo que es prematuro analizar el desempeño de Enap, en circunstancias que no se afectó el patrimonio de la compañía con el piloto no comercial, y que el modelo comercial recién comenzó.

ENAP e hidrógeno verde: “El riesgo principal, en cualquier industria con un nuevo desarrollo tecnológico, son los costos”

Maldonado señala que “sin duda” es posible llegar a una escala industrial en esta materia. “Hemos estado en conversaciones con quienes serán offtakers de estos productos”, dice.