Senadores aprueban en particular proyecto de transición energética, pero firman acuerdo para futuros ajustes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Pese a los contratiempos, la comisión de Minería y Energía del Senado aprobó este miércoles en particular el proyecto de transición energética, iniciativa que ha debido lidiar con la discusión que ha despertado puntos polémicos como la reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios contenidos en el texto. Ahora continuará su discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Pero nada fácil resultó el encuentro a la hora de votar y, aún más, en un punto controversial. Luego de que el viernes se votara el artículo transitorio de ingresos tarifarios, se entró a dirimir el permanente en esta materia, donde habían tres indicaciones en juego. Luego que el senador Rafael Prohens retirara la suya, se rechazó la presentada por su par Luz Ebensperger, y la del Gobierno casi también se cae. Al ser votada, hubo cuatro abstenciones y un voto en contra donde se aludió a la falta de una “discusión técnica profunda”, pero el resultado obligó a repetir la votación donde se logró luz verde.

“El Ejecutivo presentará una indicación al artículo 7 en el trámite del proyecto en la Cámara de Diputados”, se indica en el protocolo.

Así, se aprobó lo que estaba en el proyecto de ley, pero bajo condición que el Gobierno presente una indicación en la Cámara de Diputados, lo cual no solo quedó en palabras sino por escrito. Tras la sesión, Yasna Provoste, Isabel Allende, Rafael Prohens y Juan Luis Castro, y el ministro de Energía, Diego Pardow, suscribieron un protocolo de acuerdo respecto al texto.

El escrito solo no fue firmado por Ebensperger. De hecho, el viernes, la senadora le reclamó a Pardow que no se estaba respetando el acuerdo alcanzado con la anterior conformación de la comisión cuando ella era presidenta, abriéndose a discutir temas que ya estaban cerrados. “A mi ministro, querido ministro, estimado ministro, no me invite más a sus mesas técnicas”, remató ese día.

Según se indica en el protocolo, al que tuvo acceso DF, respecto al tema de ingresos tarifarios, “el ministro presentará una modificación al texto en el trámite del proyecto en la Cámara de Diputados”.

Se detalla que la nueva indicación deberá considerar las siguientes ideas principales: mantener el mecanismo asociado al actual artículo 114-bis e implementar un mecanismo transitorio de asignación por los años 2024, 2025 y 2026, considerando los lineamientos iniciales presentados por el Ejecutivo. A lo que se suma “implementar un mecanismo competitivo de asignación de ingresos tarifarios a partir del año 2027”. “La redacción de dicho texto será consensuada con los asesores de la comisión de Minería y Energía”, se puntualiza.

Es este último punto donde se concentraría el debate, ya que, comentan fuentes, se generaría mucha presión política para encontrar un consenso en torno al principio de “mecanismo competitivo”.

En tanto, el acuerdo también contempla presentar una indicación sobre integración vertical, otro aspecto que ha ido y venido en la discusión del proyecto. Respecto al artículo 7, se indica que “el Ejecutivo realizará una adecuación del texto original que está aprobado para incorporar las consideraciones presentadas en la indicación presentada por el senador Castro y que ha sido suscrita por las senadoras Provoste y Carvajal, además del senador Prohens”.

Para lo anterior, se añade, el Ejecutivo realizará un estudio que permita analizar la mejor alternativa que permita garantizar la libre competencia en el sector eléctrico. “Con los antecedentes obtenidos del estudio realizado, el Ejecutivo presentará una indicación al artículo 7 en el trámite del proyecto en la Cámara de Diputados”, se señala.

Reacciones

Consultado por el avance de la iniciativa, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, apuntó que “iniciativas como la reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios o las modificaciones a las reglas de restricción a la integración vertical en el sector, deben ser abordadas en profundidad en la Cámara de Diputados, considerando a los gremios, el regulador, expertos y todos los órganos especializados que ameriten estas materias”.

Juan Ignacio Gómez, abogado de LyD, afirmó que el proyecto “fue acotado significativamente” por la comisión y eso “fue positivo para su avance”. Especialmente, dijo, “porque se suprimió la licitación de sistemas de almacenamiento, que constituía una intervención excesiva del Estado en un segmento competitivo como el de generación. Sin embargo, es un retroceso la distribución arbitraria de los ingresos tarifarios propuesta por el Gobierno, que se aprobó. Es un subsidio a empresas generadoras a costa de los usuarios”.

Colbún informa energización de los primeros aerogeneradores de proyecto eólico Horizonte