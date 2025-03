Senadores lanzan duras críticas a Coordinador por apagón e informe revela petición de ayuda a Argentina

Aunque fue tensa la cita de este martes en la Cámara de Diputados, fue la sesión de este miércoles en la comisión de Minería y Energía del Senado donde el Coordinador Eléctrico recibió las críticas más duras por su responsabilidad en el manejo del apagón del 25 de febrero, mientras se conocía con demora el informe diario de aquel día que reveló nuevos antecedentes, como una petición de ayuda al “Coordinador” de Argentina en medio de la emergencia.

A la comisión del Senado concurrieron el presidente del Coordinador Eléctrico, Juan Carlos Olmedo; la superintendenta de Electricidad y Combustible, Marta Cabeza; y el ministro de Energia, Diego Pardow.

El Coordinador publicó el martes el informe diario que detalla la secuencia de lo sucedido, donde se evidenciaron los problemas que experimentó Transelec con la indisponibilidad de su sistema Scada, factor que resultó determinante en la demora de la recuperación del servicio, así como las dificultades de Enel para conectar Rapel.

La firma de capitales italianos, de hecho, salió este miércoles a aclarar que desde el primer minuto todas las centrales de Enel Generación estuvieron disponibles para generar. Según explicó, algunas plantas, entre las cuales se encuentran Rapel, Quintero y Pehuenche, se conectaron exitosamente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) minutos después de la falla, “pero salieron de servicio de manera inmediata dado que las condiciones del SEN no eran las adecuadas para generar”.

“Tan pronto las condiciones del SEN fueron las adecuadas, las Centrales fueron entrando y recuperando el servicio”, añadió.

Otro antecedente que se sumó fue que a las 17:04 horas, el Coordinador se contactó con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que es el Organismo Encargado del Despacho (OED) del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), para solicitar apoyo para la recuperación de servicio en el norte. Y si bien el llamado fue contestado, los esfuerzos fueron en vano, y a las 19:05 horas AES informó que no era factible la conexión de la línea de 345 kV desde Salta.

Ante los senadores, el director ejecutivo del Coordinador, Ernesto Huber, explicó que tomaron contacto con Cammesa porque hay una línea que conecta esos dos sistemas, pero las dudas de los senadores estuvieron en si esto es parte del plan de recuperación. El ejecutivo sinceró que la participación del SADI no está considerada. Sin embargo, añadió, “habida cuenta del retraso que hubo, tomamos contacto con la gente de Cammesa (...) para efectos de intentar esa situación”.

No es la primera vez que se recurre a Argentina ante una interrupción de servicio y que más bien la interrogante que se abre es por qué no se formaliza esta opción en el plan.

En la comisión, el ministro de Energía, Diego Pardow, reconoció que la primera noticia respecto a problemas con la operación fue después del corte, a través de un llamado del presidente del Consejo Directivo del Coordinador, Juan Carlos Olmedo.

El director ejecutivo del organismo, Ernesto Huber, confirmó que el martes recibieron 1.062 informes complementarios que servirán para el estudio de análisis de falla que debe presentarse el 18 de marzo, aunque podría estar antes.

Pero las senadoras Luz Ebensperger y Yasna Provoste lanzaron sus dardos. “Está claro que es el Coordinador Eléctrico quien tiene esta responsabilidad final de tener operativo el sistema”, dijo Provoste, apuntando a incumplimientos en la implementación del plan de defensa contra las contingencias extremas. Y remató: “Está claro que este mega apagón fue producto de una mala gestión en el sistema eléctrico y es la oportunidad también de revisar el rol del Coordinador”.

El presidente de la comisión, Juan Luis Castro, sinceró: “Le tengo un gran respeto (...), pero me hace ruido que en esta hora y media no percibo una autocrítica”. “Me atrevo a preguntarles si ustedes no han evaluado dar un paso al costado respecto del escenario que tenemos hasta el día de hoy y de ciertas ausencias fuertes de respuesta que tenemos, a mi juicio, en la presentación que yo creí que estaba más focalizada en también detectar en qué nos equivocamos, no en todas las culpas de las empresas”, lanzó. Pero Olmedo insistió: “El Consejo Directivo y toda la organización va a hacer su autocrítica, pero en el momento que dispongamos de evidencia”.

La presión sobre el Coordinador crece. El presidente de la DC, Alberto Undurraga, informó que este jueves pedirán formalmente a la SEC que inicie el proceso de remoción, tanto del presidente del consejo directivo del Coordinador Eléctrico, así como del director ejecutivo.

En otro carril, el antecedente de que dos horas antes del apagón ISA Interchile informó al Coordinador problemas en la línea afectada tampoco se pasó por alto. Los senadores cuestionaron que no hubo reacción del organismo ante la alerta. Huber explicó que la empresa no informó que la línea de transmisión -y, particularmente, la protección que había inhabilitado- presentaba riesgo para la operación del sistema.

El senador Rafael Prohens consultó si está descartado definitivamente que no hay intervención de terceros. Huber sorprendió al indicar: “No podemos descartar la intervención de terceros. Eso es parte de la investigación”. Esta tesis había sido desechada por el Gobierno, de ahí la sorpresa que generó lo dicho por Huber.

El Coordinador aclaró que este ejecutivo se refería a que la investigación determinará si hubo “intervención humana” de la empresa.