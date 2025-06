Senadores rechazan aumento de multas a empresas por cortes de energía y uno de los pilares de financiamiento del proyecto de subsidio eléctrico

Por tres votos contra dos, se le dio un portazo a la aplicación de una sobretasa transitoria al impuesto verde, pese a que el Ejecutivo propuso reducirla de US$ 5 a US$ 3 por tonelada de CO2.

Una tensa sesión se desarrolló este miércoles en la comisión de Minería y Energía del Senado en el marco de la votación de las indicaciones al proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico.

En la votación en particular del articulado, los parlamentarios de la oposición de la instancia votaron en contra de una indicación presentada por la senadora María José Gatica (RN) que buscaba mayores sanciones económicas a las compañías distribuidoras por las fallas en el suministro eléctrico. En concreto, la propuesta reitera lo que se había incluido en el mensaje originalmente del Ejecutivo, duplicando la magnitud de las multas en sus distintos tramos, ya sea leve, grave o gravísima.

Y si bien el ministro de Energía, Diego Pardow, planteó que la idea mantendría las sanciones más o menos en un rango similar a las que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la instancia rechazó la idea por tres votos contra dos.

"No sería partidario de subir lo que ya está, porque es igual a lo que está en el mundo sanitario. Y porque no se considera que cuando hay infracciones graves gravísimas no solo están expuestos a multas sino también a pérdida de concesión. Esta vez creo que no soy partidario de innovar en esta materia", argumentó el senador Rodrigo Galilea.

Pero también, el Gobierno sufrió otro traspié. Los senadores se mostraron contrarios a aprobar uno de los pilares de financiamiento, rechazando por tres votos contra dos la aplicación de una sobretasa transitoria al impuesto verde, pese a que el Ejecutivo propuso reducirla de US$ 5 a US$ 3 por tonelada de CO2.

Las consecuencias de lo votado enfrascó en una discusión al ministro de Energía y la senadora Luz Ebensperger. Esta última le recordó que "cada quien tiene opinión, estamos en la comisión de Minería y Energía del Senado y que aquí quienes votan son los que integramos".

"Tampoco me parece correcto que el ministro casi que nos amenace diciendo que acá lo que estamos haciendo es no querer ampliar el subsidio. Lo he dicho en todas y cada una de las intervenciones, eso no es así. Lo que estamos diciendo es que lo que no queremos es que el Ejecutivo a costa o usando como excusa el aumentar este subsidio quiere hacer una reforma tributaria y como eso es lo que quiere hacer y como el ministro Marcel no ha venido acá,que lo vean y que lo resuelvan en la comisión de Hacienda", lanzó.

Finalizada la sesión, el ministro de Energía lamentó lo ocurrido durante la votación, pero se mostró disponible para seguir buscando acuerdos con los integrantes de la Comisión.

"Vamos a seguir intentando construir un diálogo. Sin perjuicio de ello, también es importante transmitirle a la ciudadanía que, de continuar el rechazo de los pilares que fueron aprobados por la Cámara de Diputados, vamos a terminar en una comisión mixta, tardando más tiempo en la aprobación de este proyecto de ley y, por lo tanto, demorarnos también en llegar con las soluciones que la ciudadanía demanda", sostuvo.

La votación en particular del proyecto de ley para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico continuará en la próxima sesión de la comisión de Minería y Energía del Senado.